Объявлены системные требования многопользовательской игры Vampire: The Masquerade - Bloodhunt

Как уже известно, Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 не выйдет в этом году, но выйдет другой проект под названием Vampire: The Masquerade - Bloodhunt. Многопользовательская игра раскрыла системные требования. На данный момент дата релиза игры не раскрыты, но известно, что Bloodhunt успешно завершил закрытое альфа-версию и планируются провести еще ряд тестов.

Bloodhunt - захватывающая бесплатная «королевская битва» во вселенной Vampire: The Masquerade. Властвуйте над ночью и восстановите Маскарад с помощью оружия, сверхъестественных сил и смекалки.

Минимальные системные требования

  • Процессор: i5-8600/Ryzen 1600X
  • ОЗУ: 16 ГБ
  • Видеокарта: GTX 1070/RX 5600 XT
  • DirectX: версия 11
  • Доступ к интернету
  • Накопитель: 20 ГБ свободного места

Рекомендуемые системные требования

  • Процессор: i7-8700K/Ryzen 5 3600X
  • ОЗУ 16 ГБ
  • Видеокарта: RTX 2060 Super/RX 5700 XT
  • DirectX: версия 11
  • Доступ к интернету
  • Накопитель: 20 ГБ свободного места
Комментарии и отзывы Vampire: The Masquerade - Bloodhunt
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