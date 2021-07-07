Объявлены системные требования многопользовательской игры Vampire: The Masquerade - Bloodhunt

Как уже известно, Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 не выйдет в этом году, но выйдет другой проект под названием Vampire: The Masquerade - Bloodhunt. Многопользовательская игра раскрыла системные требования. На данный момент дата релиза игры не раскрыты, но известно, что Bloodhunt успешно завершил закрытое альфа-версию и планируются провести еще ряд тестов.

Минимальные системные требования

Процессор: i5-8600/Ryzen 1600X

ОЗУ: 16 ГБ

Видеокарта: GTX 1070/RX 5600 XT

DirectX: версия 11

Доступ к интернету

Накопитель: 20 ГБ свободного места

Bloodhunt - захватывающая бесплатная «королевская битва» во вселенной Vampire: The Masquerade. Властвуйте над ночью и восстановите Маскарад с помощью оружия, сверхъестественных сил и смекалки.

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