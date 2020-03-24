Облачный сервис GeForce NOW стал бесплатным во время карантина

Игровые компании продолжают принимать меры по сдерживанию пользователей дома во время карантина. Компания NVIDIA решила тоже приняла в этом участие со своим облачным сервисом GeForce NOW.

Облачный сервис NVIDIA GeForce NOW станет бесплатным во время карантина.

Чтобы начать пользоваться облачным сервисом GeForce NOW, пользователям необходимо скачать и установить программу, далее создать аккаунт. Преимущество сервиса в том, что он работает на Windows, Mac и Android, так что поиграть в любимые игры можно и на смартфоне. Облачный сервис GeForce NOW работает в паре с библиотеками Steam, Uplay и Battle.net.