Обнародованы системы требования Rainbow Six Extraction для ПК

Ubisoft раскрыла системные требования новой игры Rainbow Six Extraction для ПК. Для комфортной игры в разрешении 1080p с низкими настройками графики, потребуется система с процессором Intel Core i5-4460 или AMD Ryzen 3 1200, 8 ГБ ОЗУ и видеокарта уровня NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon RX 560. Для высоких настроек при разрешении 1080p понадобится компьютер с процессором Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 5 1600, 16 ГБ ОЗУ и видеокарта GTX 1660 или RX 580.

Что касается разрешения 1440p и 4K, они ориентированы на высокие настройки графики. Для разрешения 1440p вам понадобится процессор Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600X, 16 ГБ ОЗУ и видеокарта NVIDIA RTX 2060 или RX 5600 XT. Чтобы играть в 4K потребуется система на Intel Core i9-9900K или AMD Ryzen 7 3700X, 16 ГБ ОЗУ и видеокартой RTX 3080 или RX 6800 XT.