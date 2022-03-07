Обнародовано следующее обновление для Battlefield 2042, которое выйдет 8 марта

Обзор матча был улучшен и размещен в левой части экрана, это по-прежнему сохраняет информацию о матче, прогрессе целей и счетчиках билетов, а также личную статистику, такую как убийства, помощь и смерть, наряду с вашим текущим пингом в игре. Табло теперь имеет разделенный вид «команда против команды» для определенных командных режимов, таких как «Завоевание», «Прорыв», «Рывок» и «Командный бой насмерть», наряду с включением статистики смертей в табло.
Все владельцы Battlefield 2042 Gold Edition, Ultimate Edition, Year 1 Pass, Year 1 Pass и Ultimate Pack, а также подписчики EA Play Pro теперь могут насладиться эксклюзивным легендарным набором Steadfast в знак благодарности за вашу преданность от всей команды Battlefield. В комплект входят следующие предметы: