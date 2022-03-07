Обнародовано следующее обновление для Battlefield 2042, которое выйдет 8 марта

Как и обещала DICE, следующее обновление Battlefield 2042 выйдет 8 марта. Обновление помечено как версия 3.3. DICE также опубликовала полные примечания к патчу. Здесь перечислены обновленное табло и другие улучшения. Ниже приведены примечания к следующему обновлению 3.3 для Battlefield 2042.

Обзор матча был улучшен и размещен в левой части экрана, это по-прежнему сохраняет информацию о матче, прогрессе целей и счетчиках билетов, а также личную статистику, такую ​​​​как убийства, помощь и смерть, наряду с вашим текущим пингом в игре. Табло теперь имеет разделенный вид «команда против команды» для определенных командных режимов, таких как «Завоевание», «Прорыв», «Рывок» и «Командный бой насмерть», наряду с включением статистики смертей в табло.

Скин Zero Resistance для Mackay

Скин оружия «Кузнечик» для K30

Скин оружия Rapid Hammer для M44

Скин «Железная колесница» для M5C Bolte

Облик оружия ближнего боя «Рябь»

Фон карты решительного игрока

Значок карты стабильного игрока

Все владельцы Battlefield 2042 Gold Edition, Ultimate Edition, Year 1 Pass, Year 1 Pass и Ultimate Pack, а также подписчики EA Play Pro теперь могут насладиться эксклюзивным легендарным набором Steadfast в знак благодарности за вашу преданность от всей команды Battlefield. В комплект входят следующие предметы: