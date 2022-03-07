Обнародовано следующее обновление для Battlefield 2042, которое выйдет 8 марта

Как и обещала DICE, следующее обновление Battlefield 2042 выйдет 8 марта. Обновление помечено как версия 3.3. DICE также опубликовала полные примечания к патчу. Здесь перечислены обновленное табло и другие улучшения. Ниже приведены примечания к следующему обновлению 3.3 для Battlefield 2042.

Обзор матча был улучшен и размещен в левой части экрана, это по-прежнему сохраняет информацию о матче, прогрессе целей и счетчиках билетов, а также личную статистику, такую ​​​​как убийства, помощь и смерть, наряду с вашим текущим пингом в игре. Табло теперь имеет разделенный вид «команда против команды» для определенных командных режимов, таких как «Завоевание», «Прорыв», «Рывок» и «Командный бой насмерть», наряду с включением статистики смертей в табло.

Все владельцы Battlefield 2042 Gold Edition, Ultimate Edition, Year 1 Pass, Year 1 Pass и Ultimate Pack, а также подписчики EA Play Pro теперь могут насладиться эксклюзивным легендарным набором Steadfast в знак благодарности за вашу преданность от всей команды Battlefield. В комплект входят следующие предметы:
  • Скин Zero Resistance для Mackay
  • Скин оружия «Кузнечик» для K30
  • Скин оружия Rapid Hammer для M44
  • Скин «Железная колесница» для M5C Bolte
  • Облик оружия ближнего боя «Рябь»
  • Фон карты решительного игрока
  • Значок карты стабильного игрока
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