Обновлены системные требования к игре Vampire: The Masquerade Bloodhunt

Vampire: The Masquerade Bloodhunt стартовала в раннем доступе. Команда разработчиков Sharkmob объявили новые системные требования.

Об игре Vampire: The Masquerade Bloodhunt. Коварное предательство привело к войне между вампирами, которых жаждет истребить и тайное общество под названием «Ведомство». Примите участие в «королевской битве» от третьего лица. Властвуйте над ночью и восстановите Маскарад с помощью смекалки, оружия и сверхъестественных сил.

Минимальные системные требования:

  • Процессор: i5-7400 / Ryzen 1300X или лучше
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Видеокарта: GTX 970 или RX 580 и выше
  • DirectX: версия 11
  • Место на диске: 20 ГБ свободного места

Рекомендуемые системные требования:

  • Процессор: i7-8700K или Ryzen 5 3600X и выше
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Видеокарта: GTX 1080 или Radeon RX Vega 64 и выше
  • DirectX: версия 11
  • Место на диске: 20 ГБ свободного места
Комментарии и отзывы Vampire: The Masquerade Bloodhunt
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