Обновлены системные требования к игре Vampire: The Masquerade Bloodhunt

Vampire: The Masquerade Bloodhunt стартовала в раннем доступе. Команда разработчиков Sharkmob объявили новые системные требования.

Об игре Vampire: The Masquerade Bloodhunt. Коварное предательство привело к войне между вампирами, которых жаждет истребить и тайное общество под названием «Ведомство». Примите участие в «королевской битве» от третьего лица. Властвуйте над ночью и восстановите Маскарад с помощью смекалки, оружия и сверхъестественных сил.

Минимальные системные требования:

Процессор: i5-7400 / Ryzen 1300X или лучше

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: GTX 970 или RX 580 и выше

DirectX: версия 11

Место на диске: 20 ГБ свободного места

Рекомендуемые системные требования: