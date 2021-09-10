Обновлены системные требования к игре Vampire: The Masquerade Bloodhunt

Vampire: The Masquerade Bloodhunt стартовала в раннем доступе. Команда разработчиков Sharkmob объявили новые системные требования.
Об игре Vampire: The Masquerade Bloodhunt. Коварное предательство привело к войне между вампирами, которых жаждет истребить и тайное общество под названием «Ведомство». Примите участие в «королевской битве» от третьего лица. Властвуйте над ночью и восстановите Маскарад с помощью смекалки, оружия и сверхъестественных сил.
Минимальные системные требования:
- Процессор: i5-7400 / Ryzen 1300X или лучше
- Оперативная память: 8 ГБ
- Видеокарта: GTX 970 или RX 580 и выше
- DirectX: версия 11
- Место на диске: 20 ГБ свободного места
Рекомендуемые системные требования:
- Процессор: i7-8700K или Ryzen 5 3600X и выше
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: GTX 1080 или Radeon RX Vega 64 и выше
- DirectX: версия 11
- Место на диске: 20 ГБ свободного места