Обновление Assassin's Creed Valhalla 1.5.1 добавляет в игру новый контент

Ubisoft выпускает новое обновление Assassin's Creed Valhalla 1.5.1 которое добавляет новый контент в игру, а также улучшения расширения Dawn of Ragnarok и многое другое. В игру добавлен набор испытаний мастерства 2 («Испытание мастерства: расплата»). Испытание на мастерство предлагает испытание навыков боя, дальности и скрытности. Разблокируйте уникальные награды, включая набор доспехов Валькирии, совершенно новое оружие, набор татуировок и новую косметику для поселений.

Новое обновление также включает внутриигровую поддержку Ostara Festival, что позволит игрокам разблокировать еще больше нового контента, выполняя задания игроки смогут получить новые оружия, награды и многое другое. Обновление версии 1.5.1 содержит множество улучшений и исправлений для расширения Dawn of Ragnarok.