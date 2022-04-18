Обновление Battlefield 2042 4.0 добавляет голосовой чат

Завтра выходит обновление 4.0 для Battlefield 2042 и как следует из круглого числа, оно довольно большое. Главной особенностью является долгожданное появление голосового чата, хотя вы сможете разговаривать только с теми, кто находится в вашей группе или отряде. Другие изменения включают в себя дальнейшие настройки переработанной таблицы Battlefield 2042 и довольно серьезную переработку оружия в игре.

Новое обновление включает в себя длинный список исправлений и доработок карт, оружия, гаджетов, пользовательского интерфейса и многого другого в Battlefield 2042. В Battlefield 2042 можно играть на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5. Версия 4.0 выйдет завтра (19 апреля). EA и DICE обязались обновлять и улучшать игру в ближайшие месяцы, а контент первого сезона появится только этим летом.