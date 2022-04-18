Обновление Battlefield 2042 4.0 добавляет голосовой чат

Завтра выходит обновление 4.0 для Battlefield 2042 и как следует из круглого числа, оно довольно большое. Главной особенностью является долгожданное появление голосового чата, хотя вы сможете разговаривать только с теми, кто находится в вашей группе или отряде. Другие изменения включают в себя дальнейшие настройки переработанной таблицы Battlefield 2042 и довольно серьезную переработку оружия в игре.

Новое обновление включает в себя длинный список исправлений и доработок карт, оружия, гаджетов, пользовательского интерфейса и многого другого в Battlefield 2042. В Battlefield 2042 можно играть на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5. Версия 4.0 выйдет завтра (19 апреля). EA и DICE обязались обновлять и улучшать игру в ближайшие месяцы, а контент первого сезона появится только этим летом.

Директор игры Yakuza объявляет о новой студии игр после уход…
Директор игры Yakuza объявляет о новой студии игр после уходТошихиро Нагоши, бывший главный креативный директор Sega, где он руководил разработкой серии Yakuza в кач…
Pokémon Legends Arceus бьет рекорды продаж на Nintendo Switc…
Pokémon Legends Arceus бьет рекорды продаж на Nintendo SwitcСвежая ролевая игра Pokémon Legends: Arceus была продана тиражом 6,5 миллионов копий всего за одну неделю…
Rockstar объявляет о подписке на GTA+…
Rockstar объявляет о подписке на GTA+Многие геймеры ждут скорейшего выпуска GTA 6, но до выпуска еще далеко, поэтому Rockstar решила представи…
Бета-версия Overwatch 2 будет доступна в конце апреля…
Бета-версия Overwatch 2 будет доступна в конце апреляНесмотря на месяцы молчания и годы задержек, Overwatch 2 по-прежнему актуален, и Blizzard наконец-то може…
Анонсирована игра PC Building Simulator 2…
Анонсирована игра PC Building Simulator 2Сегодня официально анонсирована эксклюзивная игра для Epic Games, PC Building Simulator 2. Работая вместе…
Godfall Ultimate Edition выходит на ПК, PS5 и Xbox…
Godfall Ultimate Edition выходит на ПК, PS5 и XboxИздательство Gearbox Publishing и разработчик Counterplay Games выпустили издание Godfall Ultimate Editio…
Bandai Namco анонсировала бесплатную игру Gundam Evolution…
Bandai Namco анонсировала бесплатную игру Gundam EvolutionСегодня Bandai Namco анонсировала новую игру во франшизе Gundam. Это новая бесплатная видеоигра под назва…
Петицию о возвращении средств за Battlefield 2042 подписало …
Петицию о возвращении средств за Battlefield 2042 подписало Появилась новая петиция Battlefield 2042, призывающая издателя EA открыть свою политику возврата средств …
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor