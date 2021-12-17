Обновление Dota 2 добавляет поддержку игровых контроллеров

У Valve есть несколько интересных идей относительно будущего компьютерных игр. Вместо того, чтобы просто играть перед компьютером или ноутбуком, теперь вы можете играть в компьютерные игры на портативной консоли. Компания уже проверила это с помощью Steam Link, приложения, которое позволяет транслировать игры Steam с вашего ПК на ваш телефон.

Valve также работает над портативной консолью Steam Deck, которая позволяет вам играть в игры Steam на ходу. Поэтому неудивительно, что компания сейчас готовится к тому, чтобы некоторые из своих игр поддерживали игровой контроллер. Недавнее обновление Dota 2 показало именно эту поддержку.
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