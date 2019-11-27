Обновление Dota 2 новый Патч 7.23

В новом патче 7.23 разработчики перевернули баланс игры. Увеличили максимальный уровень героев, переделали карту, добавили новые строения, предметы и персонажей. Теперь у каждого игрока есть свой курьер. Изменения коснулись экономики, Observer Ward теперь бесплатны. Убраны боковые лавки.

Игрокам стали доступны два новых героя: Void Spirit и Snapfire. Добавлен новый тип нейтральных построек: аванпосты. Теперь из убитых нейтральных крипов выпадают уникальные предметы, которые нельзя продать, но можно передать союзнику. Незначительные изменения коснулись почти каждого героя.