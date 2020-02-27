Обновление Dota 2 от 26 февраля

Valve выложила список изменений Dota 2 от 26 февраля. Обновление включает в себя изменения багов и ошибок.
- Обновление
- Исправлена ошибка с объединением Bloodstone или Rapier, когда некоторые компоненты были в вашем рюкзаке
- Исправлено взаимодействие защиты бэкдора и Lone Druid's Bear и Primal Split у Brewmaster .
- При продаже сложенных вардов, как sentry, так и observer теперь корректно пополняются.
- Исправлен баг, из-за которого украденный у вражеской команды gem stolen давал не тому игроку награду за убитых подопечных
- Исправлен баг, из-за которого крип, убивающий варда, не давал золото за награду игроку, разместившему обнаружение
- Исправлено взаимодействие духа-медведя Lone Druid's Spirit Bear и Magic Lamp
- Surge и Dark Leger's Commander's Press Атака с AoE-талантами больше не заставит заклинателя поворачиваться при самостоятельном применении