Обновление Dota 2 от 26 февраля

Valve выложила список изменений Dota 2 от 26 февраля. Обновление включает в себя изменения багов и ошибок.

Обновление Исправлена ​​ошибка с объединением Bloodstone или Rapier, когда некоторые компоненты были в вашем рюкзаке

Исправлено взаимодействие защиты бэкдора и Lone Druid's Bear и Primal Split у Brewmaster .

При продаже сложенных вардов, как sentry, так и observer теперь корректно пополняются.

Исправлен баг, из-за которого украденный у вражеской команды gem stolen давал не тому игроку награду за убитых подопечных

Исправлен баг, из-за которого крип, убивающий варда, не давал золото за награду игроку, разместившему обнаружение

Исправлено взаимодействие духа-медведя Lone Druid's Spirit Bear и Magic Lamp

Surge и Dark Leger's Commander's Press Атака с AoE-талантами больше не заставит заклинателя поворачиваться при самостоятельном применении