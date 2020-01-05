Обновление Dota 2 от 4 января 2020 года

В новом мини-патче разработчики исправили баги и недочеты, а также внесли некоторые изменения в игре.

Исправлен баг, из-за которого реплики колеса чата и расходники «Холодрыжества» не могли быть использованы. Исправлен баг, из-за которого некоторые нейтральные крипы не сбрасывали корректно агро. Исправлен баг, из-за которого страница предметов не прокручивалась до набранного имени героя. Клики по союзным вардам теперь имеют меньший приоритет, чем по вражеским.

Наименования лежащих на земле предметов теперь появляются с небольшой задержкой при зажатой клавише Alt. Добавлен тег Inai для Void Spirit, с помощью которого можно найти героя на странице выбора персонажей. В режиме Turbo нейтральные предметы теперь выпадают на 7 минут раньше.