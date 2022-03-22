Обновление Far Cry 6 добавляет новую сложность «Партизан», новое снаряжение и многое другое

Ubisoft Toronto выпустила новое обновление для Far Cry 6, которое включает в себя несколько новых функций, которые должны оценить те, кто все еще играет в игру с открытым миром. К ним относятся возможность создания нескольких комплектов снаряжения, упрощенная замена боеприпасов и новый уровень сложности «Партизан» для тех, кто хочет бросить себе настоящий вызов. Вот краткое изложение нового контента, включенного в пятое обновление Far Cry 6:
Замена боеприпасов
- Игроки теперь могут менять типы боеприпасов на оружие с помощью колеса оружия (может быть привязано к клавише на ПК), не посещая верстак (вам нужно будет предварительно разблокировать тип боеприпасов).
Новое снаряжение
- У игроков будет возможность создавать и изменять 4 комплекта снаряжения. Снаряжение включает в себя наборы оружия и снаряжения, которые теперь можно легко менять через меню арсенала для адаптации к любой ситуации.
- Снаряжение открывается после миссии Libertad Rises.
Аванпост сбрасывается
- Как только игроки закончат основную кампанию Far Cry 6, они получат возможность покинуть ранее защищенные базы FND.
- Игроки могут наводить курсор на любую завершенную базу FND, и у них есть дополнительная возможность: покинуть базу FND.
- Отказ от базы FND возвращает ее под контроль военных. Затем база FND снова доступна для игрока.
- Отказ от базы FND повышает уровень врагов внутри базы FND до уровня игрока +4.
- После того, как вы покинете базу FND, предлагаемые награды увеличиваются, предоставляя дополнительные Moneda.
Новый режим сложности: «Партизанский режим»
- Общая боевая сложность увеличена (включая обнаружение ИИ и реакцию на игрока).
- Боеприпасы, количество гаджетов и предметов были уменьшены.
- Основные элементы пользовательского интерфейса/HUD отключаются, когда вы запускаете партизанский режим, который проверяет ваши навыки. (Чтобы обеспечить высокий уровень доступности игр, параметры можно снова включить в меню настроек).
- Партизанский режим требует нового начала игры, и вы не сможете уменьшить сложность после запуска партизанского режима.