Обновление Far Cry 6 добавляет новую сложность «Партизан», новое снаряжение и многое другое

Замена боеприпасов Игроки теперь могут менять типы боеприпасов на оружие с помощью колеса оружия (может быть привязано к клавише на ПК), не посещая верстак (вам нужно будет предварительно разблокировать тип боеприпасов).

Новое снаряжение У игроков будет возможность создавать и изменять 4 комплекта снаряжения. Снаряжение включает в себя наборы оружия и снаряжения, которые теперь можно легко менять через меню арсенала для адаптации к любой ситуации.

Снаряжение открывается после миссии Libertad Rises.

Аванпост сбрасывается Как только игроки закончат основную кампанию Far Cry 6, они получат возможность покинуть ранее защищенные базы FND.

Игроки могут наводить курсор на любую завершенную базу FND, и у них есть дополнительная возможность: покинуть базу FND.

Отказ от базы FND возвращает ее под контроль военных. Затем база FND снова доступна для игрока.

Отказ от базы FND повышает уровень врагов внутри базы FND до уровня игрока +4.

После того, как вы покинете базу FND, предлагаемые награды увеличиваются, предоставляя дополнительные Moneda.

Новый режим сложности: «Партизанский режим» Общая боевая сложность увеличена (включая обнаружение ИИ и реакцию на игрока).

Боеприпасы, количество гаджетов и предметов были уменьшены.

Основные элементы пользовательского интерфейса/HUD отключаются, когда вы запускаете партизанский режим, который проверяет ваши навыки. (Чтобы обеспечить высокий уровень доступности игр, параметры можно снова включить в меню настроек).

Партизанский режим требует нового начала игры, и вы не сможете уменьшить сложность после запуска партизанского режима.

Ubisoft Toronto выпустила новое обновление для Far Cry 6, которое включает в себя несколько новых функций, которые должны оценить те, кто все еще играет в игру с открытым миром. К ним относятся возможность создания нескольких комплектов снаряжения, упрощенная замена боеприпасов и новый уровень сложности «Партизан» для тех, кто хочет бросить себе настоящий вызов. Вот краткое изложение нового контента, включенного в пятое обновление Far Cry 6: