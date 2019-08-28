Обновление Fortnite v10.20 внесло кроссовер Borderlands 3 - FortniteXMayhem

В Fortnite теперь есть мэшап Borderlands 3. Epic Games представила кроссовер Borderlands 3 с новым обновлением v10.20 для Fortnite. Этот новый кроссовер называется FortniteXMayhem.С этим новым обновлением игроки Fortnite теперь смогут играть в последней Rift Zone of Pandora.

Согласно сообщению в блоге с помощью Epic Games , последнее обновление V10.20 для Fortnite приносит событие «FortniteXMayhem», что не будет работать до 10 сентября В течение этого времени, игроки получат возможность стрелять и грабить свой путь через Pandora рифтовой зоны , брать на себя тематические испытания за бесплатные награды и набор психов из магазина. Чтобы приобрести Психо Пакет, вам нужно будет выложить 2000 V-Bucks (игровая валюта), и при покупке вы получите скин Psycho, Claptrap as Back Bling и тематическую кирку.

На карте появилась зона разломов Пандоры, вы можете познакомиться с локацией Borderlands в Fortnite. Дополнительным бонусом является то, что если вы продержитесь достаточно долго (4 секунды), не получив никакого урона, вы сгенерируете Щит.

Наконец, в качестве бесплатного подарка игроки получат бесплатный «Welcome to Pandora Challenge Bundle», который включает в себя такие награды, как «Обертка беспредела», «Знамя охотника за хранилищами», «Психологический спрей» и «Crunk Bunny Spray».