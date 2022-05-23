Обновление Genshin Impact 2.7 приносит в игру новый контент

Официально объявлена ​​дата выхода обновления Genshin Impact 2.7. Новое обновление добавляет событие "Perilous Trail" - это новая глава Interlude Archon Quest, в которой Путешественник объединится с Янфеем, Еланом, Итто и Шинобу, чтобы исследовать секреты Пропасти. "Perilous Trail" также содержит новые испытания «Царства коварства и войны». Награды события включают эксклюзивный 4-звездочный лук Fading Twilight.

Genshin Impact 2.7 — это следующее обновление Genshin Impact. Каждое новое обновление Genshin Impact содержит множество нового контента, обычно включающего события, сюжетные квесты, боссов и новых персонажей. Обновление Genshin Impact 2.7 выходит 31 мая.