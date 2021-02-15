Обновление Godfall Primal Update вводит новый контент

Godfall объявил о выпуске бесплатного крупного обновления Primal. Новый контент будет включать в себя новые испытания Tower of Trials, новые функции, включая новые уровни, направленные на усиление игроков, новый модификатор добычи и окно характеристик. Primal Update также добавляет трассировку лучей NVIDIA для владельцев графических карты GeForce RTX.

Персонажи достигшие максимального уровня могут еще больше усилить персонажа, оружие и многое другое. Tower of Trials был улучшен и переработан, переработаны цели, награды. Разработчики добавили новый класс предметов "Volatile Dreamstones".