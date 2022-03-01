Обновление Grand Theft Auto: The Trilogy DE 1.04 улучшает производительность, стабильность и многое другое

Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition , запущенная в прошлом году в довольно неиграбельном состоянии, с плохой производительностью, глюками и некоторыми сомнительными художественными решениями, которые привели к снижению популярности влиятельных игр с открытым миром. С тех пор Rockstar приложила некоторые усилия, чтобы довести игры до совершенства, и сегодня вышло крупнейшее обновление GTA Trilogy (версия 1.04). Обновление обещает улучшения производительности и стабильности, а также множество исправлений проблем с неустойчивыми коллизиями и других проблем.
Вот краткое изложение того, что вы можете ожидать от GTA Trilogy 1.04:
- Улучшена производительность игры на всех платформах и графических режимах.
- Улучшение стабильности
- Исправлено несколько проблем при попытке повторить миссию с последней контрольной точки.
- Исправлен ряд проблем с коллизиями
- Исправлен ряд проблем с текстурами и вывесками.