Обновление Grand Theft Auto: The Trilogy DE 1.04 улучшает производительность, стабильность и многое другое

Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition , запущенная в прошлом году в довольно неиграбельном состоянии, с плохой производительностью, глюками и некоторыми сомнительными художественными решениями, которые привели к снижению популярности влиятельных игр с открытым миром. С тех пор Rockstar приложила некоторые усилия, чтобы довести игры до совершенства, и сегодня вышло крупнейшее обновление GTA Trilogy (версия 1.04). Обновление обещает улучшения производительности и стабильности, а также множество исправлений проблем с неустойчивыми коллизиями и других проблем.

Вот краткое изложение того, что вы можете ожидать от GTA Trilogy 1.04:
  • Улучшена производительность игры на всех платформах и графических режимах.
  • Улучшение стабильности
  • Исправлено несколько проблем при попытке повторить миссию с последней контрольной точки.
  • Исправлен ряд проблем с коллизиями
  • Исправлен ряд проблем с текстурами и вывесками.
Комментарии и отзывы Grand Theft Auto: The Trilogy
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