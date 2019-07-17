Обновление PUBG Mobile v0.13.5 содержит новое оружие, режим HDR, экипировку в океанской тематике для Season 8 Royale Pass, новые эффекты отображения и многое другое. Обновление PUBG Mobile также содержит множество изменений пользовательского интерфейса, исправление ошибок и некоторые подробности о новых событиях, которые должны прибыть в конце этого месяца. Игроки, которые обновят игру до 22 июля, получат Parachute Trail 1 и 1,888BP в качестве наград. Размер обновления PUBG Mobile v0.13.5 181 МБ для устройств на базе iOS и 158 МБ на Android. Начиная с новых игровых элементов, появившихся с обновлением v0.13.5, в игру был добавлен пистолет-пулемет PP-19.

Обновление также добавляет режим HDR в настройках графики для телефонов высокого класса. TPP (Перспектива от третьего лица) Team Deathmatch был добавлен в Режим комнаты, а также появились новые карты защиты рейтингов с обновлением, защищая игроков от снижения рейтинга. События , связанные с PMCO, будут добавлены в конце этого месяца. В раздел событий добавлена ​​новая миссия, где игроки могут разблокировать новую песню Alan Walker. бонусы и награды за покупки в UC были обновлены, а визуальные эффекты названий также были обновлены. Проходы 8-го сезона, карты миссий и другие предметы были добавлены в магазин BP Shop для подписчиков уровня Prime.