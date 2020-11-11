Обновление PUBG PC Update 9.2 добавляет новое транспортное средство Dirt Bike

В ПК-версии PUBG вышло новое обновление Update 9.2 которое уже доступно на тестовом сервере. Update 9.2 добавляет новое транспортное средство, новые настройки для игры и улучшение производительности. Dirt Bike - мотоцикл с независимой подвеской и максимальной скоростью до 130 км/ч. Также была добавлена новая система стрельбы во время управления транспортным средством.

PUBG PC Update 9.2 приносит улучшение игровой производительности. Был изменен баланс оружия, повышен урон у некоторых видов оружия. Добавлен чат в лобби для общения с вашей командой, а также добавлены новые скины.