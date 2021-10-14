Обновленный культовый Quake в 4к в 120 fps на PlayStation 5 и Xbox Series

Bethesda объявила о выпуске нового бесплатного обновления для своей культовой игры Quake, предлагающего обновленную версию для игроков PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S. Позволяя им насладиться невероятным игровым процессом в разрешении 4K со скоростью 120 кадров в секунду. Если вы хотите обновить игру Quake с Xbox One до Xbox Series X и Xbox Series S, Bethesda упростила этот переход. Игровые консоли Xbox Series X и Series S будут использовать систему Smart Delivery от Microsoft для автоматического обновления подходящих игр.