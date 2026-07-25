Обогреватель Xiaomi Mijia Smart Bath Heater P1 оценили в $145

Компания Xiaomi представила потолочный обогреватель для ванной комнаты Mijia Smart Bath Heater P1 Human Sense Edition, который обойдется на фирменной платформе Youpin в эквивалент 145 долларов. Новинка характеризуется встроенным радаром для точного определения присутствия человека и автоматического управления работой гаджета (освещение, вентиляция или отключение), выдвижной световой панелью с яркостью до 1500 люмен, мощностью нагрева до 3000 Вт, вентиляцией с производительностью до 259 м³/ч, датчиком летучих органических соединений, эффективностью стерилизации до 98%, а также интеграцией с фирменной экосистемой HyperOS Smart Connect.