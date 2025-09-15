Обзор Govee Star Light. Умный ночной светильник-проектор

Освещение один из наиболее важных элементов, если речь идет об умном доме. От базового включения и отключения дистанционно, до создания атмосферу под настроение. Сегодня мы рассмотрим проектор Govee Star Light, оснащенный уникальной двойной лампой, обеспечивающей эффективное освещение с проекционным пространством до 60 квадратных метров, адаптирующих освещение под различные сценарии – от вечеринок до уютных вечеров. Поддерживает управление со смартфона через бесплатное приложение, соединяясь по Wi-Fi и Bluetooth, а также голос с интеграцией в экосистемы умного дома.

Обзор Govee Star Light

Устройство прошло полную адаптацию под российский рынок. Работает сертифицированный сервисный центр, с поддержкой по телефону при возникновении проблем с подключением или настройкой.

Комплектация

комплектация Govee Star Light

Поставляется в коробке из плотного картона с данными по характеристикам. Комплект включает набор документации, USB-кабель и сам проектор.

комплектация Govee Star Light

Внешний вид

Выглядит устройство стильно и технологично. Состоит из основания и основной части корпуса в виде полусферы. Сборка не требуется, устройство изначально готово к эксплуатации сразу после распаковки.

внешний вид Govee Star Light

Основание проектора дает возможность поворачивать корпус и выставлять под разным углом. Выбранное положение надежно удерживается и не смещается.

внешний вид Govee Star Light

На верхней грани шесть механических кнопок управления, отвечающих за базовые функции. С помощью них можно управлять питанием, встроенными звуковыми эффектами, громкостью, воспроизведением и паузой, а также переключением сцен подсветки.

внешний вид Govee Star Light

Оснащен Govee Star Light двойной лампой. За счет этого создает сверхплавные звездные эффекты. Поддержка RGBW-подсветки дает доступ к 16 миллионам цветов, а двойные светодиодные лампы обеспечивают невероятное сочетание оттенков и динамических цветовых эффектов.

внешний вид Govee Star Light

52+ режимов сцены помогут подобрать оптимальное освещение для любой обстановки: спокойный сон, романтическое настроение, праздничная атмосфера или расслабляющий отдых.

внешний вид Govee Star Light

На основании выведена решетка динамика, отвечающего за создание звуковой атмосферу, использование в качестве будильника, а также проектор можно использовать в качестве внешней колонки, подключая смартфон по Bluetooth.

внешний вид Govee Star Light

Питание подается через разъем USB-C, входное напряжение 5В 3А. Повышенных требований нет, запитать можно даже от внешнего аккумулятора, например взяв ее с собой на отдых на природе или на дачу.

внешний вид Govee Star Light

Софт

Для полноценной эксплуатации, как и с любой элемент умного дома потребует провести предварительную настройку с помощью приложения. Интерфейс Goove полностью на русском языке. Создается учетная запись, а дальше уже можно приступать к добавлению. Сам Govee Star Light поддерживает Matter и все проходит быстро. После сопряжения было проведен автоматический поиск обновленной версии прошивки и ее обновление по необходимости.

приложение Govee Star Light

В интерфейсе приложения отображается текущий статус соединения, переход на плейлист с белым шумом (вывод фоновой звуковой атмосферы). Быстрые переключатели для основных сценариев эксплуатации. Выбор эффектов и скорости для него.

приложение Govee Star Light

Через приложения можно выставить отдельные уровни яркости для двух ламп, одна из которых отвечает за основной эффект, а вторая за фон.

приложение Govee Star Light

Библиотека с готовыми сценами, которые отсортированы по типу. Уровень чувствительности, автоматический подбор цвета. Есть возможность поделиться созданным эффектом с сообществом. Градиенты и эффекты можно составлять самостоятельно.

приложение Govee Star Light

Встроенный помощник с искусственным интеллектом. Можно поделиться своими идеями, изображением и система сама создаст на основе этого запроса эффект.

приложение Govee Star Light

Набор настроек с выбором активных интерфейсов, предустановленных функций. Просмотр инструкций.

приложение Govee Star Light

Готовится интеграция с Алисой. Производитель уже является сертифицированным партнером, проектор должен появиться в списке поддерживаемых в скором времени.

Тесты

Govee Star Light настроили и подключили быстро, эксплуатировать проектор можно как самостоятельный элемент декоративного освещения в доме, сменяя эффекты с помощью кнопок. Дистанционно менять сцены, звуковой фон или транслировать музыку с iPhone или Android. При использовании Google Home или Alexa, список постоянно расширяется.

тесты Govee Star Light

Основной временной интервал для эксплуатации проектора – вечернее и ночное. Хотя из-за высокого уровня пиковой яркости создаваемый эффект на стенах и потолке хорошо виден и в дневное время. Создаваемый фон в комнате при работе проектора создается потрясающий, встроенная библиотека сцен содержит много интересных режимов. Также пользователь всегда сможет создать собственные.

тесты Govee Star Light

Болеее 52 предустановленных режима, в том числе «Романтика», «Вселенная», «Новый год» и «Прогулка по космосу». Поддерживается установка таймера сна, можно выставить на нужное время, отрегулировать яркость, а также выставить выставить автоматическую коррекцию яркости в зависимости от воспроизводимой музыки. Это может быть как музыка транслируемая или воспроизводимая белым фоном или в комнате с другого устройства. Владелец сможет задать цель – спокойствие, движение, сосредоточенность или другой тип.

тесты Govee Star Light

Тут много возможностей по кастомизации. Можно создавать собственные под разное настроение и сценарии. По опыту изучения это самый продвинутый проектор из изученных нами.

тесты Govee Star Light

Для белого фона библиотека из 18 треков. Эти треки могут создать приятный фон и дополнить создаваемую проектором световую сцену. По Bluetooth со смартфона можно транслировать подкасты, аудиокниги или музыку. Громкости достаточно для типовой квартиры.

тесты Govee Star Light

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorGovee Star Light – продвинутый умный проектор, создающий потрясающее освещение в комнате для релаксации, развлечения и просто фонового настроения. Двойная лампа с высокой яркостью, библиотека с большим количеством сцен и самостоятельным созданием, функция DreamView, динамик с белым шумом и трансляцией звука со смартфона, питание от USB-C, высокое качество сборки, приложение на русском языке, сертифицированный сервисный центр с дистанционной помощью в настройке и решении проблем.
Govee Star Light получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Выбор бытового газоанализатора…
Утечка бытового газа легко может спровоцировать опасную ситуацию в многоквартирном или частном жилом д…
Представлена умная стиральная машина Hisense WF5I8043BWF…
Hisense представили новую стиральную машину из серии Infinite Series 5I. Новая модель Hisense WF5I8043BWF…
dpDUPI – инновационные LED-лампы, которые заботятся о вашем …
На российском рынке осветительных приборов дебютировал инновационный бренд dpDUPI, специализирующийся на …
Пультовая охрана частного дома: ваше спокойствие и безопасно…
Жизнь за городом, вдали от шума и суеты, привлекает многих своей тишиной, свежим воздухом и возможност…
Кинетический дверной звонок. Обзор BOX QMEКинетический дверной звонок. Обзор BOX QME
Двухканальное реле BOX ERC2202-Z и кинетический выключатель BOX EE0254 обзорДвухканальное реле BOX ERC2202-Z и кинетический выключатель BOX EE0254 обзор
dpDUPI – инновационные LED-лампы, которые заботятся о вашем зренииdpDUPI – инновационные LED-лампы, которые заботятся о вашем зрении
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor