Обзор Govee Star Light. Умный ночной светильник-проектор

Освещение один из наиболее важных элементов, если речь идет об умном доме. От базового включения и отключения дистанционно, до создания атмосферу под настроение. Сегодня мы рассмотрим проектор Govee Star Light, оснащенный уникальной двойной лампой, обеспечивающей эффективное освещение с проекционным пространством до 60 квадратных метров, адаптирующих освещение под различные сценарии – от вечеринок до уютных вечеров. Поддерживает управление со смартфона через бесплатное приложение, соединяясь по Wi-Fi и Bluetooth, а также голос с интеграцией в экосистемы умного дома.

Комплектация

Устройство прошло полную адаптацию под российский рынок. Работает сертифицированный сервисный центр, с поддержкой по телефону при возникновении проблем с подключением или настройкой.

Поставляется в коробке из плотного картона с данными по характеристикам. Комплект включает набор документации, USB-кабель и сам проектор.

Внешний вид

Выглядит устройство стильно и технологично. Состоит из основания и основной части корпуса в виде полусферы. Сборка не требуется, устройство изначально готово к эксплуатации сразу после распаковки.

Основание проектора дает возможность поворачивать корпус и выставлять под разным углом. Выбранное положение надежно удерживается и не смещается.

На верхней грани шесть механических кнопок управления, отвечающих за базовые функции. С помощью них можно управлять питанием, встроенными звуковыми эффектами, громкостью, воспроизведением и паузой, а также переключением сцен подсветки.

Оснащен Govee Star Light двойной лампой. За счет этого создает сверхплавные звездные эффекты. Поддержка RGBW-подсветки дает доступ к 16 миллионам цветов, а двойные светодиодные лампы обеспечивают невероятное сочетание оттенков и динамических цветовых эффектов.

52+ режимов сцены помогут подобрать оптимальное освещение для любой обстановки: спокойный сон, романтическое настроение, праздничная атмосфера или расслабляющий отдых.

На основании выведена решетка динамика, отвечающего за создание звуковой атмосферу, использование в качестве будильника, а также проектор можно использовать в качестве внешней колонки, подключая смартфон по Bluetooth.

Питание подается через разъем USB-C, входное напряжение 5В 3А. Повышенных требований нет, запитать можно даже от внешнего аккумулятора, например взяв ее с собой на отдых на природе или на дачу.

Софт

Для полноценной эксплуатации, как и с любой элемент умного дома потребует провести предварительную настройку с помощью приложения. Интерфейс Goove полностью на русском языке. Создается учетная запись, а дальше уже можно приступать к добавлению. Сам Govee Star Light поддерживает Matter и все проходит быстро. После сопряжения было проведен автоматический поиск обновленной версии прошивки и ее обновление по необходимости.

В интерфейсе приложения отображается текущий статус соединения, переход на плейлист с белым шумом (вывод фоновой звуковой атмосферы). Быстрые переключатели для основных сценариев эксплуатации. Выбор эффектов и скорости для него.

Через приложения можно выставить отдельные уровни яркости для двух ламп, одна из которых отвечает за основной эффект, а вторая за фон.

Библиотека с готовыми сценами, которые отсортированы по типу. Уровень чувствительности, автоматический подбор цвета. Есть возможность поделиться созданным эффектом с сообществом. Градиенты и эффекты можно составлять самостоятельно.

Встроенный помощник с искусственным интеллектом. Можно поделиться своими идеями, изображением и система сама создаст на основе этого запроса эффект.

Набор настроек с выбором активных интерфейсов, предустановленных функций. Просмотр инструкций.

Тесты

Готовится интеграция с Алисой. Производитель уже является сертифицированным партнером, проектор должен появиться в списке поддерживаемых в скором времени.Govee Star Light настроили и подключили быстро, эксплуатировать проектор можно как самостоятельный элемент декоративного освещения в доме, сменяя эффекты с помощью кнопок. Дистанционно менять сцены, звуковой фон или транслировать музыку с iPhone или Android. При использовании Google Home или Alexa, список постоянно расширяется.

Основной временной интервал для эксплуатации проектора – вечернее и ночное. Хотя из-за высокого уровня пиковой яркости создаваемый эффект на стенах и потолке хорошо виден и в дневное время. Создаваемый фон в комнате при работе проектора создается потрясающий, встроенная библиотека сцен содержит много интересных режимов. Также пользователь всегда сможет создать собственные.

Болеее 52 предустановленных режима, в том числе «Романтика», «Вселенная», «Новый год» и «Прогулка по космосу». Поддерживается установка таймера сна, можно выставить на нужное время, отрегулировать яркость, а также выставить выставить автоматическую коррекцию яркости в зависимости от воспроизводимой музыки. Это может быть как музыка транслируемая или воспроизводимая белым фоном или в комнате с другого устройства. Владелец сможет задать цель – спокойствие, движение, сосредоточенность или другой тип.

Тут много возможностей по кастомизации. Можно создавать собственные под разное настроение и сценарии. По опыту изучения это самый продвинутый проектор из изученных нами.

Для белого фона библиотека из 18 треков. Эти треки могут создать приятный фон и дополнить создаваемую проектором световую сцену. По Bluetooth со смартфона можно транслировать подкасты, аудиокниги или музыку. Громкости достаточно для типовой квартиры.

Итоги

Govee Star Light – продвинутый умный проектор, создающий потрясающее освещение в комнате для релаксации, развлечения и просто фонового настроения. Двойная лампа с высокой яркостью, библиотека с большим количеством сцен и самостоятельным созданием, функция DreamView, динамик с белым шумом и трансляцией звука со смартфона, питание от USB-C, высокое качество сборки, приложение на русском языке, сертифицированный сервисный центр с дистанционной помощью в настройке и решении проблем.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".