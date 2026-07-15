Представлены умная напольная лампа Govee T-Style Floor Lamp и настольная Govee Table Lamp with Battery

Govee представили сразу два новых устройства: напольную лампу для атмосферного освещения пространства и портативную настольную лампу с аккумулятором. Новинки ориентированы на гибкую настройку света, интеграцию с умным домом и сценарное использование в интерьере. Устройства Govee совместимы с Алисой, Amazon Echo Alexa, Google Assistant, Siri, Razer Chroma, Matter и IFTTT, что позволяет интегрировать освещение в экосистему умного дома, игровые и автоматизированные сценарии использования.

Govee T-Style Floor Lamp

Лампа поддерживает градиентные эффекты и сценарии освещения, позволяя пользователю создавать персональные световые сцены через приложение. Чистые линии, белый силиконовый абажур и лаконичное основание делают эту лампу идеальным выбором для создания акцентного освещения в любой комнате.

  • Высота: 1,6 м
  • Световой поток: 1400 лм
  • Цветовая температура: 2200K–6500K (регулируемая)
  • Технология: RGBICW (цвет + тёплый/холодный белый)
  • Управление: Wi-Fi + Bluetooth
  • 4 независимые зоны освещения (DIY-режим через приложение)

Govee Table Lamp with Battery

Нижний белый свет обеспечивает комфортное освещение в 500 лм, способствуя концентрации во время работы и чтения. Боковая RGBIC-подсветка с восемью сегментами создаёт атмосферное многоцветное освещение, открывая безграничные возможности для творчества. Одна лампа удовлетворяет как практические, так и декоративные потребности в освещении. Благодаря аккумулятору её можно использовать вне стационарных зон питания — дома, на террасе или в креативных пространствах.

  • Световой поток: до 500 лм
  • Цветовая температура: 2700K–6500K
  • Технология: RGBICW (цвет + тёплый/холодный белый)
  • Аккумулятор: 4800 мАч (до 30 часов автономной работы при ночном сценарии)
  • Управление: Wi-Fi + Bluetooth
  • Регулировка яркости: 0–100%
  • Время автономной работы: не менее 5 часов.
dpDUPI – инновационные LED-лампы, которые заботятся о вашем зренииdpDUPI – инновационные LED-лампы, которые заботятся о вашем зрении
Да будет свет, тепло и уют. Обзор умного карниза и других новинок от ЯндексаДа будет свет, тепло и уют. Обзор умного карниза и других новинок от Яндекса
Обзор Яндекс Станции 3: самая яркая колонка компанииОбзор Яндекс Станции 3: самая яркая колонка компании
Обзор Govee Star Light. Умный ночной светильник-проекторОбзор Govee Star Light. Умный ночной светильник-проектор
Целая гора интернета: обзор HUAWEI WiFi Mesh X3 ProЦелая гора интернета: обзор HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor