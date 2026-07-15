Представлены умная напольная лампа Govee T-Style Floor Lamp и настольная Govee Table Lamp with Battery

Govee T-Style Floor Lamp

Govee представили сразу два новых устройства: напольную лампу для атмосферного освещения пространства и портативную настольную лампу с аккумулятором. Новинки ориентированы на гибкую настройку света, интеграцию с умным домом и сценарное использование в интерьере. Устройства Govee совместимы с Алисой, Amazon Echo Alexa, Google Assistant, Siri, Razer Chroma, Matter и IFTTT, что позволяет интегрировать освещение в экосистему умного дома, игровые и автоматизированные сценарии использования.Лампа поддерживает градиентные эффекты и сценарии освещения, позволяя пользователю создавать персональные световые сцены через приложение. Чистые линии, белый силиконовый абажур и лаконичное основание делают эту лампу идеальным выбором для создания акцентного освещения в любой комнате.

Высота: 1,6 м

Световой поток: 1400 лм

Цветовая температура: 2200K–6500K (регулируемая)

Технология: RGBICW (цвет + тёплый/холодный белый)

Управление: Wi-Fi + Bluetooth

4 независимые зоны освещения (DIY-режим через приложение)

Govee Table Lamp with Battery

Нижний белый свет обеспечивает комфортное освещение в 500 лм, способствуя концентрации во время работы и чтения. Боковая RGBIC-подсветка с восемью сегментами создаёт атмосферное многоцветное освещение, открывая безграничные возможности для творчества. Одна лампа удовлетворяет как практические, так и декоративные потребности в освещении. Благодаря аккумулятору её можно использовать вне стационарных зон питания — дома, на террасе или в креативных пространствах.