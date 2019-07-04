Обзор 1Money. Экономим деньги

Вносим расходы

Сегодня мы поговорим о новом приложении 1Money, которое позволяет вам следить за своими расходами и доходами. Программа крайне простая и привлекательная, плюс она совершенно бесплатная, хотя предоставляет вам возможность следить за своими финансами и экономить при необходимости. Отличное решение на каждый день.

Категории

Процесс внесения расходов в приложение максимально простой и удобный — это сделано для того, чтобы вы получали удовольствие от процесса работы с программой и могли быстрее адаптироваться к возможностям. Для добавления расходов вы просто нажимаете на нужную категории в главном меню, после чего появляется меню с выбором источника, откуда деньги снимаются, и набора цифр для ввода суммы. Вы можете даже провесил расчеты прямо в этом меню, ведь оно выступает еще и в роли калькулятора. Далее, вы можете добавить заметку, чтобы помнить, что это за расходы, после чего нажимаете на галочку и данный параметр появляется в общем счету. То есть, если не делать заметку, на добавление расходов в определенную категорию уходит буквально секунд десять, не больше. Если научиться делать это на уровне автоматизма, то довольно быстро можно уделять этому процессу минимум времени.

Статистика

Изначально в приложении есть стандартный набор категорий, чтобы вы могли буквально после установки уже пользоваться приложением и получать от этого определенное моральное удовольствие. Но, никто не мешает вам создать свои категории — для этого есть отдельное меню, где вы выбираете название категории, иконку, цвет иконки и так далее. Настройка довольно гибкая, но ее осилит даже новичок. После этого вы можете добавить категорию на главный экран, чтобы была возможность оперативно вносить изменения в баланс. Те категории, которые вам не нужны, удалить мне не удалось — их можно лишь заменить другими категориями. Смотрите, чего вам не хватает, после чего создаете недостающие и заменяете ими ненужные — все просто. Буквально пять минут настроек и программа уже готова работать над поставленными задачами. Да и интерфейс приятный, им банально удобно пользоваться.

Итог

Данное приложение очень полезно именно статистикой — вы можете просматривать расходы за месяц или несколько месяцев и анализировать свое финансовое состояние. К примеру, за неделю я потратил, условно говоря, 20 тысяч рублей, а до зарплаты осталось еще три недели — я могу понять, сколько средств я еще могут потратить, а в какой момент нужно будет остановиться и пойти экономить. Общая же статистика за определенный период позволяет следить за потраченными ресурсами в течение лета, к примеру, или оценить ваши расходы в определенные поры года. Функция очень полезная, но она работает только в том случае, если вы пользуетесь программой постоянно и не забываете вводить данные. Буквально месяц не уделять приложению внимание и все ваши труды пойдут коту под хвост — статистика не будет такой точной, как нужно. Благо, вносить данные в расходы совершенно не тяжело.

Программа действительно достаточно привлекательная — вы можете освоить ее очень быстро и пользоваться каждый день для записи своих расходов и доходов. Вскоре, когда этот навык дойдет до автоматизма, у вас появится очень удобный и совершенно бесплатный инструмент для ведения учета. Можно смотреть, сколько у вас остается денег в конце месяца, следить, на что вы тратите больше всего денег, экономить на чем-то или просто урезать расходы в определенной категории. Вам кажется, что это сложно и неудобно, но на деле процесс крайне легкий.