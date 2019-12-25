Обзор Archero. Весьма достойно

2019-12-25, Автор - Влад Волошин; Продукт - Archero; [122]
Самое время получить наслаждение от довольно простой, но очень увлекательной мобильной игры, которая вынудит вас очень активно двигаться по виртуальному миру и точно стрелять. Обязательно стоит попробовать, чтобы окунуться в интереснейший мир постоянных сражений и драк с боссами. Будет весело, ведь игра действительно сделана качественно.

Геймплей

Нужно понимать, что Archero является roguelike-игрой, то есть в начале каждого захода вы находитесь в стандартной экипировке и со стандартным набором параметров. Это значит, что пользователь не может нафармить много денег, купить крутое оружие, а потом спокойно нападать на врагов, изничтожая их на каждом шагу. Нет, игра требует от игрока хорошего понимания игрового процессе, ведь без этого достичь какого-либо успеха не выйдет даже приблизительно. Более того, стоит понимать, что уровни здесь постоянно генерируются случайным образом, так что выучить их наизусть и потом легко пробегать тоже не выйдет. Игра постоянно меняет локации, так что вам нужно тренировать хорошую реакцию и знать, как ведут себя враги, чтобы наносить им смертельные удары. Это кажется довольно сложным в начале, но довольно быстро привыкаешь и начинаешь наносить точные выстрелы.

Секреты

Для начала отметим важнейший элемент игры Archero — наш персонаж стреляет только в тот момент, когда вы отпускаете виртуальный джойстик. Это значит, что вы не можете бегать и наносить выстрелы по врагу, нужно всегда для натягивания тетивы остановиться, прицелиться и выстрелить, а только потом двигаться дальше. Изначально привыкнуть к этому очень тяжело, так как обычно в такого рода играх вы спокойно бегаете, уклоняясь от атак врагов, нанося при этом какой-то урон. Здесь такого нет — игрок обязан остановиться. Более того, нужно понимать, что вы не можете стрелять сквозь преграды, то есть нанести урон через ящики или заборы вы не можете. Нужно выходить из-за преграды, наносить урон, после чего спокойно бежать за преграду, чтобы спрятаться от ответных атак противника. Это весьма увлекательный процесс, однако далеко не всегда выходит так, как хочется. Ведь враги здесь тоже довольно сильно бьют.

Враги

Над противниками разработчики явно потрудились неплохо, ведь они действительно готовы вас удивлять своими атаками и умениями. К примеру, есть лучники, которые двигаются, стреляют по нам из лука и наносят довольно немало урона с большо расстояния, но они не умеют стрелять через преграды. А есть мелкие твари, которые плюют шариками и они могут перелетать через преграды, нанося вам урон. То есть, нужно уклоняться и постоянно двигаться, иначе противник застигнет вас даже за преградой. Кроме того, есть персонажи, которые бросают волной шары, есть боссы и так далее. Воевать со всеми этими врагами очень интересно, ведь для каждого нужно использовать свою собственную тактику. Иногда это очень тяжело и после изнурительной схватки все же победить противника всегда приятно. Боссы особенно приносят удовольствие, ведь у них серьезный набор умений.

Итог

Игрушка довольно увлекательная и веселая — короткие сессии, море врагов, различные локации, умения и так далее. Очень понравилась механика, которая позволяет выбрать одно из трех вариантов умений, которое остается у персонажа ровно до его гибели на уровне. Иногда там дают очень полезные бонусы, иногда приходится выбирать из того, что есть, а иногда можно просто жизни восстановить. Все это влияет на игровой процесс и вынуждает думать, экспериментировать. Нам такой подход нравится, ведь игра не надоедает.

Комментарии и отзывы Archero
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