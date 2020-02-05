Обзор BRIM. Крутой раннер

Игровой процесс

Довольно часто геймеры ищут игры, которые позволяют убивать время с пользой и положительными эмоциями. Это действительно приятно, когда ты можешь в очереди не смотреть в потолок, а достать из кармана смартфон и наслаждаться какой-то классной простенькой игрой. Собственно, именно о такой игре мы сегодня и расскажем.

Управление

Стоит сказать, что раннеров мы не видели уже очень давно — разработчики в последнее время стараются сделать проекты других жанров, так как они более прибыльные и там проще реализовать показ рекламы. Однако авторы этой игры все же отдали предпочтение раннеру и не прогадали — проект действительно увлекательный и достаточно многогранный. Наш персонаж бежит вперед по узкой тропинке, на его пути встречаются разного рода враги, а вам нужно их изничтожать и собирать монетки. Все вроде предельно просто, но на самом деле игровой процесс достаточно разнообразный и вынуждает игрока действовать довольно активно, избегая преград и урона со стороны противника. Это лично мне очень понравилось — преграды на пути вынуждают активнее играть и быстрее реагировать на изменения в игре, что для раннера лучшая характеристика. Все же в подобных играх мы привыкли играть, а не просто смотреть в экран.

Донат

Собственно, как и во всех раннерах, управление здесь представлено свайпами в разные стороны. Для перемещения влево и вправо вам нужно проводить пальцем в нужную сторону, а для прыжков и кувырков нужно тянуть пальцем вверх или вниз. Это действительно довольно просто и запоминаешь команды крайне быстро, но нужно понимать, что эти действия определенным образом взаимодействуют с окружающим миром. Например, вы можете не просто прыгнуть в нужном направлении, но и нанести по противнику урон мечем — для этого нужно вовремя потянуть пальцем в определенном направлении или сделать кувырок. Также персонаж умеет прыгать через преграды или бегать по стенам, что выглядит достаточно интересно. Обязательно попробуйте комбинировать данные умения для большего эффекта — тогда игра будет выглядеть более привлекательно и интересно.

Итог

Естественно, игра, которую предоставляют разработчики на бесплатной основе, создается с прицелом на заработок на пользователях. Это весьма понятно, ведь никто не будет делать игры бесплатно, в этом нет ничего удивительного. Но стоит отдать должное разработчикам — они очень красиво все сделали и не давят на пользователя необходимостью вкладывать деньги для того, чтобы просто играть. Вы можете совершенно спокойно бегать по уровням не вкладывая деньги вообще, ведь никакой энергии или каких-либо иных ограничений здесь нет. Однако есть показ рекламы, за отключение которой вам придется отдать некоторую сумму денег, плюс есть различные косметические предметы, которые тоже стоят реальных денег. Они делают игру более веселой и привлекательной, но нельзя сказать, что это прямо необходимость. Это серьезное преимущество, ведь далеко не всем пользователям хочется вкладывать деньги в мобильную игру.

Лично я получил море удовольствия от происходящего на дисплее смартфона — давно не было игр в данном жанре и именно благодаря этому игра так порадовала. С другой стороны, нужно понимать, что раннер сам по себе не предназначен для активного развития, вы всегда начинаете с того же места, с которого закончили. То есть, если вы играете в мобильные игры ради эффекта развития, то этот проект вам явно не подойдет, а если просто убиваете прея в пробке или во время поездки на метро, то можно спокойно брать и загружать.