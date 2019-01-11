Обзор Cat Gunner. Воюем за котиков

2019-01-11, Автор - Влад Волошин; Продукт - Cat Gunner; [90]
Большинство казуальных игр копируют друг-друга, чтобы иметь больше шансов на успешные продажи встроенных покупок. Никто не хочет экспериментировать и создавать что-то свое, так как всегда есть шанс, что это затея не выгорит и получится что-то весьма провальное. Однако, иногда разработчики все же идут на риск и выпускают необычные проекты вроде Cat Gunner. Эта игра кардинально отличается от большинства продуктов на рынке по целому ряду параметров. Здесь нет ни королевской битвы, ни раннера, ничего из этого разряда. Только стрельба по зомби, котики и прочие радости, от которых тяжело отказаться. Я наиграл в этом проекте немало часов и теперь могу с уверенностью сказать, что игра стоит потраченного времени и сил. Давайте же посмотрим на то, что Cat Gunner может нам предложить и почему шутер с котиками в главной роли действительно так удивляет своим геймплеем.

Игровой процесс

В самом начале игры нам показывают небольшую миссию-предисловие, в которой вы управляете матерым воином и косите врагов пачками из своего крутого пулемета. Однако, в конце этого вступления на нас нападает босс и оказывается, что у нас нет столько сил, чтобы его одолеть. Тогда крутой воин понимает, что ему нужны последователи и он берет к себе в отряд добровольца, которому только предстоит вступить на тропу войны. Именно этим юным воином мы и будем играть — нам нужно атаковать врагов, собирать после их уничтожения ресурсы и постепенно продвигаться дальше. Иногда будет тяжело, иногда вовсе лучше роить гранату во врага и спокойно отправиться дальше. Но, разработчики умеют удивлять сюжетными вставками и интересным повествованием, а это большая редкость для наших дней. Думаю, фанатам казуальных игр такая реализация точно понравится, особенно если вы любите горизонтальные передвижения.

Улучшения

Важнейшей составляющей игрового процесса является улучшение вашего персонажа и его оружия. Если вы не будете тратить на это свои средства, то персонаж рано или поздно станет слишком слабым и пройти дальше не получится при всем вашем мастерстве и умении уклоняться от атак. Улучшать стоит оружие, так как оно наносит больше урона и если у вас крутой ствол, то враги просто не дойдут до цели и не нанесут вам урона. Вкладывать ресурсы в развитие персонажа тоже стоит, так как это даст массу бонусов, но лучше все же тратить рыбок на прокачку ствола. Это более оптимальный вариант.

Донат

У игры есть одна большая проблема — на определенном этапе прохождения вы заметите, что враги какие-то слишком сильные, вы не можете их убить даже с пяти попаданий, нужно бросать гранаты, лечиться и так далее. Все дело в том, что развитие у врагом идет намного быстрее, чем у вас — с каждым уровнем противник становится на порядок сильнее. Вы же при этом развиваетесь не так быстро и есть вариант либо проходить один и тот же уровень для накопления ресурсов, либо нужно вкладывать реальные деньги и покупать оружие и экипировку уже за эти ресурсы. К сожалению, просто так взять и пройти уровни у вас не получится.

Итог

Мне лично игра понравилась — у нее крайне простое и понятное управление, привлекательная графика, которая не нагружает ваш смартфон и не позволяет ему тормозить. Вы играете и получаете удовольствие от стрельбы, от поверженных врагов и прочих деталей. Да, местами донат сильно давит на пользователя и вы будете вынуждены проходить один и тот же уровень десять раз, чтобы накопить ресурсов и улучшить оружие для очередного состязания. Но, в этом есть некая своя привлекательность игры, которая даже в этой ситуации не начинает вас разочаровывать.


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