Обзор Chilly Snow. Шикарная игрушка

2018-12-31, Автор - Влад Волошин; Продукт - Chilly Snow; [19]
В последнее время очень редко на глаза попадается какие-то интересные игры, которые действительно стоят вашего внимания и времени. Какие-то разработчики просто копируют поделки други студий, другие просто делают что-то странное и неинтересное, во что просто не хочется играть. Вроде казуальные игры всегда были разнообразными и необычными, постоянно удавалось придумать что-то новое, найти какую-то яркую идею и рассказать вам о ней. Однако, в последний день 2018 года я могу с уверенностью сказать, что сейчас на ПК найти что-то необычное и увлекательное намного проще, чем на смартфон. Проектов вроде Chilly Snow невероятно мало — разработчикам намного проще скопировать какую-то успешную механику и получать с нее деньги, чем придумывать свое уникальное творение. Но, я не теряю надежды и постоянно нахожу что-то интересное. Собственно, в этот раз мы поговорим о Chilly Snow.

Геймплей

Игровой процесс здесь довольно простой и понятный — у нас есть виртуальный шар, который катится вниз. Это сложно понять по плоской графике игры, но он катится вниз, потому что это гора — шар что-то вроде лыжника, который спускается по маршруту. Как и в случае с лыжником, мы не можем врезаться в деревья, ведь это автоматически заканчивает нашу игру. Нужно обходить деревья стороной и плавно продвигаться к финишу. Иногда это крайне тяжело сделать, иногда получается быстро и без проблем пробраться к финишу и получить при этом массу бонусных очков. В плане игрового процесса все довольно интересно и приятно — физика простая, ничего придумывать особо разработчикам и не пришлось. Вы просто катитесь, уклоняетесь от деревьев и получаете при этом массу положительных эмоций. Игровой процесс мне очень понравился, видно, что создатели понимают, как правильно работать с такими процессами.

Управление

Стоит отметить, что разработчики придумали весьма необычный, но довольно простой способ управления. У вас есть шарик и ноль элементов управления на экране. Для поворота вправо или влево вам просто нужно нажать пальцем на дисплей. То есть, для смены направления нажимаете один раз на дисплей и все. Маленький лайфхак — если хотите катиться вниз ровно, то просто нажимайте по дисплею постоянно и шарик будет ити в одном направлении. Для крутых поворотов нужно нажать на дисплей и чуть-чуть подержать палец, тогда шарик делает крутой поворот и резко уходит в обратную сторону.

Донат

Разработчики правильно решили, что нужно делать игру без излишка доната, ведь это казуальная игра, в которую пользователи не хотят вкладывать личные деньги. Так что авторы продукты просто добавили сюда рекламу — она появляется довольно часто после того, как вы проигрываете. Не всегда, но в целом это не мешает — прошел уровень, посмотрел короткую рекламную вставку, получил от этого моральное удовольствие и пошел дальше проходить уровни. Мне кажется, что это лучшая реализация встроенных покупок из всего, что только возможно. Они не мешают играть и наслаждаться.

Итог

Chilly Snow мне очень понравилась своей простотой и легкостью в освоении, вы просто загружаете ее, заходите и сразу понятно, как побеждать. Простой интерфейс, весьма простенькая графика, но это вовсе не мешает наслаждаться виртуальным миром, проходить с удовольствием уровни и двигаться дальше. Отличный продукт на тот случай, если вы хотите много играть, при этом не вкладывая в продукт реальные деньги, и постоянно иметь под рукой быстрый геймплей. Особенно понравилась физика, которая прямо очень круто реализована. Сразу видно, что профессионалы работали.


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