Обзор Coffee Corp. Еще один кликер

2019-05-17, Автор - Влад Волошин; Продукт - Coffee Corp; [112]
Большинство современных игровых проектов построено на вполне понятных и привычных игроку механиках — разработчикам просто не очень выгодно что-то выдумывать и пробовать. Зачем разрабатывать игру с нуля, если можно просто взять уже готовую механику и стратегию, скопировать ее и показать игроку. С другой стороны, такое копирование вывело конкуренцию на совершенно новый уровень, ведь вам нужно не только угодить, но и удивить — разработчик вынужден как-то выделяться на фоне тех разработчиков, которые делают точно такие же игры. Как это сделать? Кто-то просто делает лучше других и всё. Формула простая. Яркий тому пример — кликер Coffee Corp, который не требует от вас ничего особенного, только нажатия по дисплею. Но, уж поверьте, этот процесс принесет вам массу положительных эмоций и радости. Сейчас я расскажу о том, что же именно нужно делать игроку, чтобы получить это самое удовольствие.

Геймплей

Игровой процесс получился достаточно простым и понятным — вам не нужно думать ни о чем новом, просто клацаете на дисплей. Для поступления новых посетителей в ваше заведение нужно нажимать на полоску входа — тогда приходит больше посетителей и вы, естественно, получаете гораздо больше личных средств. Также можно на дорожки возле вашего бара нажимать, тогда официант быстрее обслуживает посетителей и вы получаете деньги быстрее. Это базовые функции, которые есть абсолютно во всех играх данного жанра и ничего удивительного в этом нет, но реализовали все неплохо — не за что даже и наругать. Нужно лишь нажимать на дисплей, получать больше прибыли и наслаждаться этим процессом, пока деньги капают вам на счет.

Улучшения

На протяжении всей игры вы будете улучшать свое заведение, чтобы получать больше прибыли и быстрее продвигаться по карьерной лестнице. Здесь стоит учитывать, что лучше потратить деньги на одно хорошее улучшение, чем на сотню простеньких. Смотрите на количество денег от того или иного менеджера и улучшайте тех, у кого прибыль выше.

Донат

Стоит понимать, что Coffee Corp совсем не та игра, в которую стоит вкладывать свои личные деньги. Дело в том, что в этой игре вы получаете за реальные деньги только определенную сумму денег исходя из вашего прогресса. То есть, в начале игры за 100 условных рублей вы получите 100 тысяч виртуальной валюты, а через пару дней активной игры за те же 100 рублей вам дадут десять миллионов местных долларов. Исходя из этого могу смело заявить, что вкладывать деньги в донат в этой игре просто нет смысла, так как вы, скорее всего, очень быстро нагоните полученную сумму и деньги уйдут в никуда. Намного эффективнее смотреть рекламные ролики — за них дают разного рода бонусы и вы можете, к примеру, в два раза увеличить получаемую прибыль. Просто посмотрели ролик на 30 секунд и сделали себе жизнь проще — разве не круто? Такая модель доната лично мне очень нравится, круто реализовано.

Итог

Мне данная игра очень понравилась своей простотой, понятными игровыми механиками и красивой графикой. Что не говорите, а картинка очень важна, ведь вы будете постоянно смотреть на экран и получать удовольствие от того, как там все красиво и продуманно нарисовали. Конечно, это далеко не идеал красоты и есть более привлекательные интерфейсы, но здесь разработчики тоже постарались и их за это стоит похвалить. Во всем остальном игра просто хорошая — экономика продуманная, есть все необходимое для развития, есть мотивация играть постоянно и очень активно. Думаю, такую игру можно посоветовать абсолютно всем, так как она явно сделает вашу жизнь чуточку веселее.

Комментарии:
Xiaomi и IKEA работают над столом с подд...
Xiaomi и IKEA работают над столом с поддКомпания Xiaomi совместно с нидерландской торговой группой IKEA собирается выпустить новый необычный прод...
Warden — новый оперативник защиты Rainbo...
Warden — новый оперативник защиты RainboUbisoft анонсировала второго оперативника для Rainbow Six Siege, который появится в игре с дополнением Op...
Samsung Galaxy A50 получил очередное обн...
Samsung Galaxy A50 получил очередное обн Компания Samsung выпустила очередное обновление системы для смартфона Galaxy A50. ...
Новый переводчик Google может имитироват...
Новый переводчик Google может имитироватКомпания Google представила новый переводчик Translatotron, который может переводить живую речь. ...
Asus ZenFone 6 за €499...
Asus ZenFone 6 за €499Компания Asus представила свой новый флагман ZenFone 6, который, как гласит лозунг «Defy ordinary», броса...
Steam Link вернулся на iOS...
Steam Link вернулся на iOSSteam Link вернулся: теперь пользователи iOS могут запускать PC-игры на iPhone и iPad. ...
Xiaomi представила пауэрбанк — LOVExtend...
Xiaomi представила пауэрбанк — LOVExtendКомпания Xiaomi представила на своей краудфандинговой платформе Youpin необычный гаджет от компании Youle...
Новая клавиатура ASUS ROG Strix Scope c ...
Новая клавиатура ASUS ROG Strix Scope c Компания ASUS представила новую механическую игровую клавиатуру ROG Strix Scope. Клавиатура создавалась с...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Philips 323E7QDAB. Недорогой 32-дюймовый IPS-мониторОбзор Philips 323E7QDAB. Недорогой 32-дюймовый IPS-монитор
Обзор Gamdias Hebe P1A RGB. Наушники с вибрацией и 7.1 звукомОбзор Gamdias Hebe P1A RGB. Наушники с вибрацией и 7.1 звуком
Обзор Tenda MW5-3. MESH система с гигабитным доступом в сетьОбзор Tenda MW5-3. MESH система с гигабитным доступом в сеть
Обзор Patriot Memory Viper V370 RGB 7.1. Наушники с двумя типами амбушюр и 7.1 звукомОбзор Patriot Memory Viper V370 RGB 7.1. Наушники с двумя типами амбушюр и 7.1 звуком
Обзор No.1 DT58. Недорогой браслет с ЭКГ и тонометромОбзор No.1 DT58. Недорогой браслет с ЭКГ и тонометром
Предварительный обзор In Win 928. Очень ...
Предварительный обзор In Win 928. Очень Достаточно часто пользователи жалуются на то, что они хотят собрать производительную систему с крутой вид...
Обзор Coffee Corp. Еще один кликер...
Обзор Coffee Corp. Еще один кликерБольшинство современных игровых проектов построено на вполне понятных и привычных игроку механиках — разр...
Предварительный обзор OnePlus 7 Pro. Луч...
Предварительный обзор OnePlus 7 Pro. ЛучСегодня мы поговорим о новом смартфоне — OnePlus 7 Pro. У него шикарный набор преимуществ, мимо которых п...
Обзор Math Riddles. Математика в игровой...
Обзор Math Riddles. Математика в игровойПрактически все современные мобильные игры вынуждают игрока деградировать. Это нормальный процесс — после...
Компания Teka представила новую линейку ...
Компания Teka представила новую линейку Концерн Teka - ведущий производитель техники и сантехники для кухонь и ванных комнат, отмечает 15-летие р...
Предварительный обзор MSI Prestige PE130...
Предварительный обзор MSI Prestige PE130В последнее время полноценные сборки компьютера стали достаточно привлекательной темой для потенциальных ...
Обзор Diesel Brothers: Truck Building Si...
Обзор Diesel Brothers: Truck Building SiСегодня речь пойдет об игре Diesel Brothers: Truck Building Simulator — достаточно необычный релиз, котор...
«Мстители: Финал» бьет все рекорды по сб...
«Мстители: Финал» бьет все рекорды по сб На экранах страны полным ходом идет прокат блокбастера Marvel «Мстители: Финал», который за первые две ...
Braun представила новый гаджет для стайл...
Braun представила новый гаджет для стайлЧувство стиля – обязательный атрибут современного успешного мужчины, и это относится не только к одежде, ...
Компания Intel продемонстрировала новые ...
Компания Intel продемонстрировала новые Поток данных, генерируемых человечеством, растет в геометрической прогрессии: более половины всего объема...
Предварительный обзор Logitech G502 Ligh...
Предварительный обзор Logitech G502 LighУ компании Logitech была просто шикарная мышка под названием G502, которая пользуется невероятной популяр...
Обзор Infected Shelter. Нечто необычное...
Обзор Infected Shelter. Нечто необычноеВ последнее время даже небольшие студии удивляют нас качественными игровыми проектами, которые выглядят д...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor