Обзор Coffee Corp. Еще один кликер...

Геймплей

Большинство современных игровых проектов построено на вполне понятных и привычных игроку механиках — разработчикам просто не очень выгодно что-то выдумывать и пробовать. Зачем разрабатывать игру с нуля, если можно просто взять уже готовую механику и стратегию, скопировать ее и показать игроку. С другой стороны, такое копирование вывело конкуренцию на совершенно новый уровень, ведь вам нужно не только угодить, но и удивить — разработчик вынужден как-то выделяться на фоне тех разработчиков, которые делают точно такие же игры. Как это сделать? Кто-то просто делает лучше других и всё. Формула простая. Яркий тому пример — кликер Coffee Corp, который не требует от вас ничего особенного, только нажатия по дисплею. Но, уж поверьте, этот процесс принесет вам массу положительных эмоций и радости. Сейчас я расскажу о том, что же именно нужно делать игроку, чтобы получить это самое удовольствие.

Игровой процесс получился достаточно простым и понятным — вам не нужно думать ни о чем новом, просто клацаете на дисплей. Для поступления новых посетителей в ваше заведение нужно нажимать на полоску входа — тогда приходит больше посетителей и вы, естественно, получаете гораздо больше личных средств. Также можно на дорожки возле вашего бара нажимать, тогда официант быстрее обслуживает посетителей и вы получаете деньги быстрее. Это базовые функции, которые есть абсолютно во всех играх данного жанра и ничего удивительного в этом нет, но реализовали все неплохо — не за что даже и наругать. Нужно лишь нажимать на дисплей, получать больше прибыли и наслаждаться этим процессом, пока деньги капают вам на счет.

Улучшения

Донат

На протяжении всей игры вы будете улучшать свое заведение, чтобы получать больше прибыли и быстрее продвигаться по карьерной лестнице. Здесь стоит учитывать, что лучше потратить деньги на одно хорошее улучшение, чем на сотню простеньких. Смотрите на количество денег от того или иного менеджера и улучшайте тех, у кого прибыль выше.

Итог

Стоит понимать, что Coffee Corp совсем не та игра, в которую стоит вкладывать свои личные деньги. Дело в том, что в этой игре вы получаете за реальные деньги только определенную сумму денег исходя из вашего прогресса. То есть, в начале игры за 100 условных рублей вы получите 100 тысяч виртуальной валюты, а через пару дней активной игры за те же 100 рублей вам дадут десять миллионов местных долларов. Исходя из этого могу смело заявить, что вкладывать деньги в донат в этой игре просто нет смысла, так как вы, скорее всего, очень быстро нагоните полученную сумму и деньги уйдут в никуда. Намного эффективнее смотреть рекламные ролики — за них дают разного рода бонусы и вы можете, к примеру, в два раза увеличить получаемую прибыль. Просто посмотрели ролик на 30 секунд и сделали себе жизнь проще — разве не круто? Такая модель доната лично мне очень нравится, круто реализовано.

Мне данная игра очень понравилась своей простотой, понятными игровыми механиками и красивой графикой. Что не говорите, а картинка очень важна, ведь вы будете постоянно смотреть на экран и получать удовольствие от того, как там все красиво и продуманно нарисовали. Конечно, это далеко не идеал красоты и есть более привлекательные интерфейсы, но здесь разработчики тоже постарались и их за это стоит похвалить. Во всем остальном игра просто хорошая — экономика продуманная, есть все необходимое для развития, есть мотивация играть постоянно и очень активно. Думаю, такую игру можно посоветовать абсолютно всем, так как она явно сделает вашу жизнь чуточку веселее.