Обзор Cookies Must Die. Отличная казуалка

Геймплей

Сегодня мы поговорим о новой мобильной игре Cookies Must Die, которая не только выглядит достаточно привлекательно и интересно, но и приносит достаточно много положительных эмоций в том плане, что мы здесь сражаемся не с монстрами, а с печеньем. Вопрос только в том, выйдет ли у вас привыкнуть к здешнему управлению.

Управление

Игровой процесс в игре Cookies Must Die достаточно простой и понятный — у нас есть персонаж, который обладает определенными уникальными особенностями, плюс есть некие печенья, которые решили поработать Землю. Персонаж должен уничтожать это печенье, выполнять определенные задания и при этом собирать дополнительные бонусы. Это, собственно, весь геймплей — вы заходите на уровень, видите цель, настигаете ее, после чего переходите к выходу или к своему транспортному средству. Все, ничего более разработчики нам не предоставляют на самом уровне. Да, бывают здесь различные боссы, которые требуют дополнительной сноровки и выдержки, но они встречаются крайне редко и постепенно просто надоедают своим однообразием. Не могу сказать, что такого рода игровой процесс действительно привлекает, но первое время игр приносила море удовольствия и радости. Потом, конечно, геймплей приедается.

Уровни

Мне не очень понравилось управление в игре Cookies Must Die, так как оно создано по какой-то не совсем понятной мне методике. Это казуальная игра, которая создавалась исключительно для тех, кто не хочет или не может играть в сложные игры с неудобным управлением. Однако в игре управление просто ужасное и требует практически моментальной реакции на происходящее — вам нужно прямо в процессе полета менять траекторию, выбирать, куда отправить вашего героя и как сделать так, чтобы он собрал больше бонусов. Это достаточно неудобно делать на экране смартфона, особенно если учитывать, что при нажатии на персонажа вы пальцем закрываете большую половину самого героя, так что не совсем понятно, куда он сейчас полетит. В этом плане разработчики немного разочаровали, так как управление в канальной мобильной игре должно быть как минимум более удобным.

Итог

Порадовала фантазия разработчиков, которые очень хотят удивить игрока в процессе прохождения уровней. Для этого авторы предоставляют весьма сложные локации, некоторые из которых даже способны запутать игрока, а некоторые даются крайне легко и шустро. В этом заключается некая магия — иногда приходишь на уровень и понимаешь, что здесь придется повозиться, чтобы уничтожить всех противников и найти нужный предмет, так как локация очень сложная и многогранная. А иногда просто пролетаешь парочку преград, открываешь заветную дверь, спасая заключенных, а потом двигаешься к выходу. Благо, таких вот локаций крайне много, они постоянно меняются и дают вам возможность не скучать в процессе прохождения условной сюжетной линии. Это действительно круто и вы действительно получите от этого удовольствие, что является большой редкостью на самом деле.

Можно смело сказать, что эта казуальная игра мне понравилась даже несмотря на достаточно странные решения разработчиков. Сюжет, который рассказывает нам о причинах нашествия враждебного печенья, неплохо нарисован и даже смешной, сами уровни интересные и необычные, плюс у игрока всегда будет возможность получить дополнительные декоративные элементы и улучшения в процессе прохождения игры. Однако управление сложное и не совсем удобное, некоторые моменты тоже разочаровали, да и для казуальной игры здесь слишком много сложностей.