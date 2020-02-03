Обзор Crazy Dino Park. Для любителей динозавров

2020-02-03, Автор - Влад Волошин; Продукт - Crazy Dino Park; [94]
Казуальные игры, созданные для развлечения и убийства времени, всегда нравились игрокам своей простотой, понятностью и прочими преимуществами, которые позволяют скачать игру и сразу погрузиться в нее. Сегодня мы поговорим о проекте Crazy Dino Park, который обладает всеми этими преимуществами и готов радовать геймера каждый день.

Игровой процесс

Собственно, разработчики используют достаточно популярную тему с динозаврами, которая много раз была показана в фильмах — человечество научилось добывать ДНК динозавров и на основе этого материала научилась создавать настоящих динозавров, которые привлекают людей со всего мира. В данной игре все точно так же — у нас есть археологи, которые подают в поисках костей динозавров, и есть ученые, которые при необходимом количестве материала могут вывести полноценного динозавра. Ваша же задача заключается именно в раскопках, ведь без них добыть нужное количество материала для выведения живой особи не выйдет. Процесс раскопок достаточно простой и привлекательный — вы сначала убираете всю ненужную пыль с площадки, а потом киркой разбиваете камни, добывая нужные фрагменты костей. Потом это все складывается в коробки и отвозится к вам на базу. Этот процесс мне понравился.

Улучшение парка

Естественно, в процессе накопления золотых монет вы будете получать возможность улучшить свой парк по нескольким направлениям. Во-первых, вы можете раскапывать какие-либо останки динозавров и улучшать тех, кто у вас уже есть. Схема эволюции довольно интересная и сразу приносит море удовольствия, особенно если вы можете себе позволить копать по несколько часов в сутки. Более того, вы можете открывать новых динозавров и тогда ваш парк будет привлекать больше народу, а чем больше посетителей, тем больше денег вы зарабатываете. Это весьма увлекательный процесс на самом деле и для многих пользователей, которые любят медленный процесс прокачки, эти все элементы игрового мира будут достаточно привлекательными. Хотя, конечно, иногда процесс подбора нужных останков довольно сильно утомляет — частенько не попадаются те детали, которые вам нужны.

Донат

Конечно же, у этой игры есть встроенные покупки, так как любая бесплатная игра их содержит. Однако разработчики игры решили поступить довольно лояльно к своим пользователям и показали очень приятную механику встроенных покупок. Когда вы приходите на площадку для раскопок у вас всего три кирки, а камней всегда пять-шесть. Естественно, вам не хватит начального набора инструментов, чтобы раскопать все кости на локации, так что разработчики предложат посмотреть рекламный ролик и получить дополнительные инструменты. Это действительно удобно и легко, особенно если вы никуда не спешите — нажали на просмотр рекламы и занимаетесь своими делами, а потом дальше продолжаете играть. Также за реальные деньги можно купить кристаллы, которые позволяют улучшать свой парк или ускорять его развитие, но это уже не обязательные элементы — играть можно и без встроенных покупок.

Итог

Могу с уверенностью сказать, что Crazy Dino Park вас точно увлечет на достаточно длительное время, так как разработчики все очень хитро придумали и выстроили систему прокачки так, что через несколько дней вы просто будете не отрываясь смотреть в дисплей смартфона. В начале, когда у вас три-четыре динозавра, играть еще легко и кости находить для улучшений тоже, но потом этот процесс превратится в настоящий квест по поиску нужной косточки. И тогда игра будет приносить гораздо больше положительных эмоций.

Комментарии и отзывы Crazy Dino Park
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