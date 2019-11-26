Обзор Crossout Mobile. Шикарная мобильная игра

2019-11-26, Автор - Влад Волошин; Продукт - Crossout Mobile; [75]
Далеко не все современные проекты, которые делают для смартфонов, способны порадовать пользователя интересным игровым процессом или чем-то в таком духе. Однако если поискать, а мы это делаем постоянно, получится найти нечто уникальное, что приносит удовольствие и радость. Давайте посмотрим на крутой проект, который явно подходит под эту категорию.

Управление

Удивительно, но игра порадовала довольно качественным управлением, которое не требует от пользователя длительного привыкания. Вам достаточно пройти обучение на три минуты в начале игры, после чего можно будет смело отправляться на сражения с реальными противниками со всего мира. Для передвижения вперил вы используете стик в левом нижнем углу экрана, тогда как для поворота используется стик в правой части дисплея. Однако вы всегда можете поворачивать и левым стиком, для этого достаточно потянуть его в нужном направлении. Добавляем сюда необходимость прицеливаться, чтобы наносить урон по противнику. В итоге получается крайне простая механика управления, которая не требует от пользователя совершенно ничего удивительного, здесь даже сам прицел цепляется за врага и вам нужно лишь наводить камеру в сторону противника. Процесс адаптации проходит крайне быстро.

Графика

Лично у меня графика почему-то оказалась крайне плохой. Даже после работы с настройками ничего лучше получить не удалось и то, что вы видите на скриншотах, мне пришлось теперь достаточно долго и упорно. Однако стоит понимать, что на более мощных смартфонах качество изображения будет более высоким. В целом играть комфортно даже на очень слабых устройствах, так как даже при потери качества картинки и низком разрешении вы все еще можете спокойно попадать по противникам, наносить им урон, сбивать колеса и так далее. То есть, никто не требует от вас для комфортной игры именно мощного смартфона, достаточно использовать более простой вариант. Даже более того — на низких настройках графики меньше ненужных деталей и вы сможете наносить больше урона по противнику, ведь его легче будет выцепить в толпе врагов или просто заметить на карте. Это положительный момент.

Транспорт

Стоит сказать, что важнейшим элементом игрового процесса является транспорт, на котором вы будете сражаться против других игроков. Здесь сильно решает ваше умение правильно использовать полученные ресурсы, чтобы получить максимально эффективное решение для сражения с противниками. Иногда лучше поставить одну пушку, которая стреляет мощными зарядами, чем тратить силы на небольшие пушки в большом количестве, которые наносят мало урона, но стреляют быстро. Или же все таки поставьте много мелких стволов, чтобы наносить больше урона в секунду, но тогда нужно точнее стрелять и стараться вовремя перезаряжать свое оружие. Если перезарядить его неправильно, то есть шанс, что вы окажетесь в гуще событий без возможности наносить урон по противнику. В этом плане игра порадовала разнообразием, ведь проект позволяет вам пробовать разные тактики и стратегии.

Итог

Игра довольно интересная в плане геймплея — она очень динамичная, требует от игрока определенной тактики, умения правильно вести себя в тяжелых ситуациях. Иногда лучше пойти напролом и удивить врагов своим нападением, а иногда достаточно заехать со спины и расстреливать противников из мощной пушки, пока они пытаются занять вашу часть территории. Пробуйте, экспериментируйте, играйте чаще на одном и том же транспорте, и в итоге у вас все получится обязательно. Все же игра крайне доброжелательна к новичкам.

Комментарии и отзывы Crossout Mobile
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