Обзор Dawn of Zombies: Survival. Выживание онлайн

2020-01-22, Автор - Влад Волошин; Продукт - Dawn of Zombies: Survival; [74]
Игры про выживание всегда будут пользоваться спросом, так как геймерам нравится этот сеттинг, им нравится механика сбора ресурсов и всего в таком духе. Если вы тоже любите подобные проекты и хотите потратить своё время на выживание в виртуальном мире, то давайте я расскажу вам о новой игре, которая точно заслуживает внимания.

Крафт

Естественно, в любой игре про выживание есть механика крафта предметов, когда игрок собирает ресурсы, потом собирает какие-либо предметы и это делает его жизнь проще. В этой игре тоже такая механика есть и она достаточно интересно продумана. Вы собираете различный мусор и ресурсы, после чего можете из них собрать какие-то начальные предметы вроде топора или кувалды, однако для постройки чего-либо более серьезного вам уже нужно использовать станок. При наличии станка пользователь сможет крафтить более продвинутые предметы, однако начальные вроде топора или кувалды всегда будут нужны и вы всегда их будете сооружать, иначе не выйдет рубить деревья или взламывать ящики. Процесс крафта не особо уникален — вы просто выбираете предмет и если все ресурсы имеются, то он будет собран. Но, конечно, это важный элемент геймплея и он действительно интересен поиском необходимых ресурсов.

Геймплей

Авторы Dawn of Zombies: Survival даже придумали некий сюжет, который в начале прохождения слегка мотивирует игрока двигаться дальше. Да, нужно понимать, что разработчики не прописывали слишком уж серьезную сюжетную линию — здесь просто есть завязка, парочка ключевых персонажей и диалоги с записками. Но это заставляет игрока понимать, что ему нужно делать, вынуждает двигаться по миссиям, выполнять задания, помогать другим выжившим и так далее. Это очень увлекательный процесс, который приносит море удовольствия и с каждым новым квестом игра выглядит все более и более крутой. Особенно мне нравятся задания, в которых нужно кого-то найти — ходишь себе по локации, убиваешь врагов, ищешь скрытый проходы, очень классно. Опять же, ничего нового разработчики не придумали, но они реализовали много того, что позволит вам наслаждаться геймплеем в полную силу.

Онлайн

Собственно, важнейшим преимуществом проекта является подключение к сети — вы играете в свою игру, но вокруг вас сотни и тысячи игроков, которые тоже в нее играют. Позже, когда вы наберете необходимый уровень и прокачаетесь, вам откроется доступ к налетам на других игроков — у них тоже есть базы, там есть ресурсы, а вы можете туда прийти, забрать что-то и уйти. Конечно, база врагов всегда находится крайне далеко и идти к ней нужно долго, плюс база всегда защищена чем-либо или просто собрана из крепких материалов, так что легкой добычи ждать не стоит. И, конечно, никто не защитит вашу базу от таких же налетов со стороны других игроков — они будут постоянно на вас нападать с целью ограбить. Это здорово подстегивает играть чаще, заходить в игру и тратить свои ресурсы на улучшение базы. Хотя, не всем соревновательный элемент такого плана понравится.

Итог

гра действительно интересная, увлекательная и проработанная до мелких деталей. Разработчики показали красивую картинку, громадный набор локаций, ресурсов, предметов, различных инструментов. Все это сразу осознать и понять тяжело — игра все же объемная и создана не для того, чтобы вы за пару вечеров все открыли и изучили. Проект требует длительных вылазок, постоянного внимания и развития. Если вам такое подходит, то настоятельно рекомендую попробовать и поиграть пару часов — если игра затянет, а она затянет, то почему бы и нет?

Комментарии и отзывы Dawn of Zombies: Survival
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