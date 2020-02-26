Обзор Deep Town. Неплохой кликер

Игровой процесс

Для большинства современных пользователей игра должна либо приносить море удовольствия своим высоким качеством и прочими преимуществами, либо должна позволять убивать время. С данной игрой мы получаем второй вариант — разработчики вроде и не придумали ничего удивительного, но их продукт явно приносит удовольствие и убивает время.

Улучшения

Можно смело сказать, что разработчики не придумали ничего нового и просто реализовали то, что уже давно было представлено в других проектах этого же жанра. Здесь вам и однотипные нажатия на дисплей, и постоянный прогресс, которые на самом деле заметен исключительно в формате цифр, но никак больше не проявляется. Однако по какой-то совершенно странной причине разработчикам этим простым набором игровых механик удалось привлечь наше внимание. Например, я в течение длительного времени просто не мог выйти из игры, так как мне хотелось пройти дальше, узнать что-то новое и интересное, развиться, увидеть более увлекательные локации. Это и правда крайне круто, ведь обычно игры не дают такого набора положительных эмоций и радости. С другой стороны, нужно еще понимать тот факт, что это кликер и игровой процесс просто априори не может быть увлекательным — он всегда будет завязан на нажатиях по дисплею.

Особенности

Естественно, в процессе прохождения игры вы будете наблюдать различные возможности для улучшений, которые позволяют быстрее бурить землю и получать от этого больше ресурсов. Для этого нужно изучать и улучшать технологии, которые направлены на уничтожение земной коры. Если говорить проще — при улучшении того или иного параметра пользователь заметит, что бурение начинает наносить больше урона по земной коре. У коры тоже увеличивается параметр жизней, так что в начале у земли всего 10 очков здоровья, потом двадцать и так далее. Постепенно количество очков здоровья настолько вырастает, что вам просто приходится улучшать свои технологии. Без них никак не выйдет достичь успеха и пробить кору достаточно быстро, а ведь это лишь часть проблем, которые могут вам помешать. Ведь у разработчиков очень хорошо с фантазией.

Итог

Разработчики периодически будут подкидывать игроку достаточно сложные задачи. К примеру, производитель однажды показал уровень, на котором были какие-то щупальца инопланетные и когда моя установка наносила по ним удар, то щупальца просто регенерировали очки здоровья земной коры. Это весьма странно и первое время я просто не мог понять, как же мне пробивать это все. Оказывается, нужно было прокачать свои технологии так, чтобы они наносили достаточно урона по противнику, и тогда кору можно разрушить. Дальше такие же инопланетные вещи тоже появляются и они вынуждают игрока думать над тем, как бы ему улучшить свои установки для бура и как пробраться дальше. Это выходит не всегда, но если вы все же займетесь этим вопросом, то не пожалеете — уровни очень увлекательные и достаточно часто вынуждают улыбаться от понимания того, насколько разработчики молодцы.

Я могу с уверенностью сказать, что игра мне понравилась и она правда приносит просто море положительных эмоций от процесса развития вашей шахты. Да, при этом стоит понимать, что в плане игровых механик проект от других кликеров ничем не отличается, ведь это просто другой сеттинг, но с теми эе правилами, характеристиками и особенностями. Настоятельно рекомендую игру попробовать тем, кто любит кликеры и не прочь потратить на них свое личное время — вы точно не пожалеете, особенно если уже играли в нечто подобное и понимаете, как развиваться.