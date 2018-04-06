Обзор Magnus Trainer. Учимся играть в шахматы

Большинство современных игровых продуктов нацелены исключительно на развлечения. Никто из разработчиков не пытается создавать игры для развития мозга. Практически никто. Например, вот в топ выбралась игра под названием Magnus Trainer, которая научит вас играть в шахматы под чутким руководством профессионального шахматиста. Собственно, я в детстве играл в шахматы, правила помню, но хотелось посмотреть чего нас тут научат. И, оказалось, разработчики действительно умеют делать круто и просто — нас научат играть, покажут разного рода фишки и даже отправят в реальный бой. Мне продукт очень понравился, у него есть масса положительных сторон, так что я решил вам о ней рассказать. Думаю, если вы тоже любите думать головой и играть в достойные игры, то данная новинка вам тоже понравится. А если нет, то Magnus Trainer занимает совсем немного места на смартфоне.

Игровой процесс

Игровой процесс полностью построен вокруг вашего обучения правилам шахмат, вокруг тренировок и познавания базовых вещей. Если вы даже никогда не играли в шахматы и правил не знаете вообще, можно спокойно заходить и играть — вас всему научат. При том, перед каждой тренировкой нам показывают короткие подсказки с разными фигурами и их движениями. Это полезно, ведь если не знаешь как ходит та или иная фигура, можно быстро забыть правила и натворить ошибок. Здесь нас постоянно в эти правила тыкают носом, так что забыть не получится при всем желании. После короткого обучения, вам надут задачу добраться фигурой до нужной точки, обходя преграды на своем пути. Это важный момент, так как вы запоминаете как фигура двигается и постепенно эта информация у вас в голове откладывается. Постепенно навыки будут расти и укрепляться, в этом плане процесс мне очень понравился — можно действительно играть с удовольствием.

Уровни

Все уровни здесь разбиты на цепочки. То есть, у вас есть первый уровень с задачами по одной фигуре, потом второй уровень с задачами и обучением уже на другую фигуру. Это позволяет спокойно тренировать навыки отдельно, повышая свой уровень знания игры. Н Абсолютно для каждой из фигур на шахматной доске придуманы уроки и описания, тренировки, так что вы можете повышать свой уровень, тренироваться и зарабатывать очки. Они ни на что не влияют, но мотивируют выполнять задания быстрее, думать активнее и все в таком роде.

Сложность

В игре есть несколько уровней сложности и если вы считаете, что уже довольно много знаете про шахматы, то не обязательно играться с фигурами и изучать азы. Просто откройте следующую вкладку в меню игры и выберете нужную сложность, после чего игровой процесс станет более тяжелым. Для новичка это слишком крутой поворот, но если вы знаете правила игры, то спокойно переходите на следующий уровень сложности вам там даже интереснее будет. Все же, таскать фигурки по полю не так привлекательно, как решать квесты и задачи в реальных условиях игры. Но, разработчиков за наличие таких вот уровней стоит похвалить.

Итог

Мне продукт очень понравился — он достаточно стильно оформлен, все эти детали интерфейса говорят о том, что разработчик постарался сделать игру максимально удобной. Плюс, процесс обучения шикарно организован — вам показывают как ходят фигуры, какие правила, как нужно делать, а как не стоит, после чего отправляют в более тяжелые условия и там вы уже спокойно играете на более высоком уровне. Таких игр на рынке совсем не много, так что советую посмотреть на эту новинку. Для тех, кто любит головоломки или сами шахматы, это идеальный вариант проведения времени.