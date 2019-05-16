Обзор Math Riddles. Математика в игровой форме

Задачи

Практически все современные мобильные игры вынуждают игрока деградировать. Это нормальный процесс — после тяжелого рабочего дня пользователь хочет расслабить мозги и пройти парочку уровней в казуальной игре, насладиться отдыхом от тяжелого труда. Именно благодаря этому большая часть современных игровых проектов построена вокруг простеньких казуальных задач, которые на самом деле ничего интересного в себе не несут, но вызывают эффект привыкания. К счастью, есть пользователи, которые привыкли в играх не отдыхать, на наоборот — развиваться. Для таких пользователей намного важнее суть игрового процесса и те знания, которые игра предоставляет. Сегодня мы поговорим о ярком представителе под названием Math Riddles, который выглядит очень привлекательно и позволяет не переживать о том, что игра делает вас тупее. Наоборот, во время прохождения этой игры вы будете только улучшать свои знания.

Уровни

Уже из названия продукта можно понять, что суть игры в математических задачах. Игра вынуждает вас много думать и считать в уме, так что если вы плохо знаете базовую математику и даже не представляете себе табличку умножения, то стоит повторить это все и потренировать память. После этого можно смело запускать игру и смотреть на задания, которые вам предоставляют. Иногда пользователю нужно просто решить пример или уравнение — для этого нужно знать базовые особенности математики и понимать, какие действия идут первыми, а какие — вторыми. Бывают еще более сложные задания, которые требуют от вас не только математических познаний, но и логики, находчивости и смекалки. То есть, разработчики делают упор сразу на нескольких механиках и дают вам возможность не только отнимать и добавлять, но и думать над более сложными проблемами. Это не может не радовать.

Донат

Единственная проблема игры, которую я достаточно быстро обнаружил, заключается в сложности самих уровней и то, как они распределены. То есть, вам могут сначала дать простой пример, потом нечто очень сложное, потом опять простенькое задание, потом вновь сложный пример. Это немного выбивает из колеи, ведь вы ожидаете повышения сложности по нарастающей, а получается нечто очень странное. Кроме того, уровни идут цепочкой и открыть следующий, если вы не прошли предыдущий, просто нельзя. Застряли на одном уровне и не можете решить проблему? Страдайте или платите деньги, других вариантов здесь просто нет. Это особенно огорчает, ведь дальше уровни становятся крайне сложными.

Итог

Встроенные покупки ничего особо не вносят в игровой процесс — вы можете спокойно проходить уровни, изредка смотреть рекламные предложения и получать от этого наслаждение. Да, иногда случаются ситуации, когда уровни слишком сложные и вам нужна подсказка, но и тут ничего платить не нужно — все решается просмотром рекламного сообщения. Получается, что игра максимально приветливая и не требует от вас реальных вложений средств, что очень даже приятно по современным меркам. Вопрос только в том, хотите ли вы смотреть рекламные сообщения, ведь это явно не та игра, где донат что-то значит.

Игровой процесс оказался крайне занимательным и веселым — некоторые уровни действительно требуют подумать головой, вспомнить школьные уроки математики, прокрутить варианты в голове. Иногда уровни очень сложные и приходится даже открывать интернет в поисках решения. За это игру можно смело похвалить, ведь она заставляет ваш мозг работать быстрее и не требует при этом вложения реальных средств. Думаю, можно смело порекомендовать продукт абсолютно всем.