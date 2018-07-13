Обзор Mimo. Учимся программировать

Современный мир и развитие интернета позволяют научиться программировать в довольно короткие сроки без изучения литературы и толстых книжек. Есть очень много контента, который создается специально для вашего обучения, нужно лишь правильно распоряжаться этими знаниями. И, что самое главное, нужно всегда начинать изучение этой сферы с самого начала. В большинстве обучающих курсов вам рассказывают об уже готовых монументальных правилах, тогда как какие-то базовые вещи никто не объясняет. У программы Mimo все наоборот — здесь на обучение самым простым вещам выделили тьму времени. Собственно, я сам попробовал, оценил, и теперь могу с вами поделиться своими впечатлениями. Учиться программировать на смартфоне очень даже интересно, особенно если вы давно хотели этим заняться, но боялись чего-то. Теперь просто достаете смартфон из кармана и запускаете курс.

Азы

Разработчики решили рассказать нам обо всех важных деталях, которые нужно знать перед началом программирования. Например, нам в довольно простой форме объясняют, что компьютер не умеет думать, он лишь выполняет те задачи, которые ему назначили. То есть, компьютер отлично посчитает вам любой пример по заданным правилам и функциям, но самостоятельно придумать что-либо он не может. Дальше нас обучают правильному составлению правил и логическим цепочкам. Чтобы войти в комнату вам нужно открыть дверь, войти, закрыть за собой дверь. Тоже самое и с кодом — нужно написать пошаговые действия, чтобы компьютер понимал что ему делать шаг за шагом. Обучение весьма простое, но оно позволит вам понимать, как именно работает система, как нужно прописывать правила и данные. Настоятельно советую пройти начальный курс. Там будет очень мало информации про код, зато другая полезная информация имеется.

Обучение

Постепенно сложность курсов будет повышаться — разработчики только в начале дают азы, потом идут сложные курсы с объяснением разнообразных примеров. Здесь уже лучше брать в руки блокнот с ручкой и записывать какие-то момент, так как запомнить весь этот код будет весьма проблематично. Некоторые элементы легко запоминаются в памяти, некоторые требуют более детального изучения и тренировок. Главное, что курс становятся сложнее и вам приходится больше запоминать. Это явный путь к развитию в сфере программирования. Да и курсов здесь очень много, даже глаза разбегаются.

Курсы

Программа предоставляет вам громадный набор возможностей для изучения программирования. Вы можете попробовать изучать код для написания web-сайтов, можете посмотреть уроки для создания игр или программ на Android и iOS, можно еще тьму всего выучить. Конечно, советую сконцентрироваться на чем-то одном и изучать только эту тему, так как курсы длинные, по несколько часов к ряду, и требуют от вас полной концентрации. Лучше не совмещать несколько вариантов курсов, иначе вы просто запутаетесь. Хотя, в любой момент вы можете переключиться на другой курс, это не запрещается.

Итог

Мне очень понравилась реализация приложения. Здесь вас никто за пару часов не научит работать с программами и делать сложные игры или программы, но вы спокойно можете выучить основные правила и решить для себя, как двигаться дальше. Можно спокойно дальше изучать код через эту программу, предварительно выбрав направление, а можно взять и пойти в другой софт для более наглядных примеров и тренировок. Но, как мобильная версия учебника это прямо идеальный продукт. Особенно он подходит тем, кто ранее вообще этим не занимался и даже не представляет, как все это работает.