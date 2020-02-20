Обзор My Diggy Dog 2. Отличная мобильная игра

Управление

Казуальные игры в последнее время резко превратились в некие витрины для рекламы — пару действий и вам уже показывают баннер на весь экран, который предлагает купить что-то или сказать новое приложение. Однако есть интересные проекты, в которых встроенные покупки практически ничего не решают и при этом не выпирают на переднем плане.

Сюжет

Начнем с того, что разработчики не планировали делать игру слишком уж сложной — это казуальный продукт с довольно детским сеттингом, который явно привлекает не самую хардкорную аудиторию. Так что и управление здесь максимально простое — у нас в левой части дисплея располагаются стрелки для управления направлением главного героя, а в правой части экрана расположена клавиша прыжков. Собственно, на этом управление и заканчивается, так как больше ничего в игре нет — все задачи пользователь будет решать именно при помощи вот этих клавиш и стрелок. С одной стороны, это выглядит довольно круто, так как привыкнуть к игре можно крайне быстро. С другой, если вы хотите от проекта гибкости или какой-то универсальности, то не стоит — проявить себя и показать свой уровень умения не выйдет, с таким управлением буквально все пользователи будут равны в плане уровня скила.

Геймплей

Самое удивительное, что в игре My Diggy Dog 2 действительно есть сюжетная линия, которая увлекает больше некоторых мультфильмов. Разработчики показали очень высокий уровень креатива и профессионализма, ведь сюжет подан не просто в формате текста — есть и красивые картинки, рассказывающие о событиях перед геймплеем, и даже озвученные на русском языке кат-сцены. Это все остально большая редкость для современного рынка игровых проектов, что даже страшно представить — обычно мы даже не вспоминаем о сюжетной линии в мобильной игре, ведь его просто нет, а здесь авторы настолько постарались, что можно лишь похлопать. Очень круто сделана начальная заставка, да и потом сюжетная линия тоже не разочаровывает. Сделано качественно, интересно и необычно, так что если вы предпочитаете сюжет и любите различные истории, то обязательно обратите на эту игру свое внимание.

Итог

Собственно, в плане игрового процесса такого восторга уже не наблюдается, так как мы все понимаем, что это просто казуальная игра, в которой нет ничего уникального или неповторимого. У нас есть персонаж, который хочет помочь своему хозяину, а для этого ему нужно пойти в различные пещеры и найти там нужные нам предметы. Для этого нужно прыгать, бегать, преодолевать препятствия, разгадывать несложные загадки и все в таком духе — это практически классический платформер, только в мобильном варианте и с достаточно привлекательной графикой для смартфона. Ожидать взрыва мозга от местных игровых выдумок не стоит, но если вы любите наслаждаться казуальными играми, то и этот проект вам явно принесет море удовольствия и положительных эмоций. На то игра и называется казуальной, чтобы даже при минимальном наборе бонусов выполнять поставленную разработчиком задачу.

Мне очень понравился визуальный стиль игры, реализация игрового процесса и повествование сюжетной линии. Да, в этом нет ничего удивительного или необычного, разработчики действительно не удивили нас невероятными механиками, но для казуальной мобильной игры это очень высокий уровень. Настолько классного сюжета в мобильных играх я вообще не видел, особенно если учитывать, что разработчики предоставили даже озвучку на русском языке. Разве это не идеальная возможность поиграть в игру и насладиться ощущением детства?