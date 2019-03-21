Обзор Nitro Nation. Драг-рейсинг в деле

2019-03-21, Автор - Влад Волошин; Продукт - Nitro Nation; [82]
В последнее время качественных гоночных симуляторов на смартфонах практически нет, так как разработчики понимают, что создавать такой продукт крайне дорого, а играть в тяжелые игры на смартфоне будет не такая уж и большая аудитория геймеров. В итоге, разработчики делают что-то вроде Nitro Nation, где вам не нужно управлять автомобилем на поворотах, думать о скорости и так далее. Самое важное вовремя переключать скорость и прокачивать свой автомобиль.

Геймплей

Игровой процесс Nitro Nation довольно простой и понятный, в нем нет ничего нового. У вас на старте есть спидометр и стрелка, которая по нему ходит, когда вы нажимаете газ. Задача игрока заключается в том, чтобы во время старта гонки данная стрелка была хотя бы на желтом отрезке циферблата. Конечно, в идеале она должна быть на зеленом, но это уже для опытных геймеров. В данном случае ваш автомобиль начнет гонку наиболее выгодно и быстрее будет набирать скорость. Это еще не значит, что вы победите, но будет небольшая фора на старте, которую можно будет потом развить. Здесь есть маленькая хитрость — если вы ездите на одном авто, а примерно так и будет, то просто потренируйтесь и запомните, когда нужно нажать на газ, чтобы стрелка была на нужном секторе. На моём авто нужно было за секунду до старта просто нажать на газ и я стартовал идеально. Либо же можно тренировать реакцию.

Далее, в ходе самой гонки нужно следить за тем, чтобы вовремя переключать скорости. Например, вы набираете скорость и стрелка доходит до желтого отрезка. В идеале нужно нажать на переключение скоростей, когда стрелка на зеленом секторе, но это в идеале. От вашего переключения скоростей зависит то, насколько автомобиль будет быстро набирать скорость и проходить участок трассы. Если нажимать на переключатель слишком рано или поздно, то авто на мгновение будет терять скорость и вы просто проиграете. Помимо этого, нужно правильно использовать нитро. Лучше всего нажимать на данную кнопку, когда вы находитесь на второй или третьей скорости — тогда вы получите прирост скорости и быстрее наберете свой максимальный показатель. В целом, геймплей освоить не так уж тяжело, нужно лишь пройти десять-пятнадцать гонок и можно будет спокойно двигаться дальше, сражаясь с разного рода противниками.

Улучшения

Разработчики понимают, что фанаты гоночных симуляторов очень любят красивые автомобили и захотят улучшить внешний вид своего болида. Однако, это далеко не доступная возможность — за улучшение кузова нужно будет заплатить немало денег, которые покупаются только за реальные рубли или доллары. То есть, без вложения личных средств прокачать свой автомобиль у вас не получится, что крайне грустно. Зато улучшать двигатель и прочие характеристики автомобиля можно вполне — просто проходите уровни, получаете деньги за это, покупаете новые компоненты для своего авто и улучшаете его показатели. Конечно, особенно дорогие компоненты купить сразу не получится, но в этом и заключается интерес к игре.

Итог

Nitro Nation отличается от большинства гоночных симуляторов из-за того, что вы здесь напрямую своим автомобилем не управляете и в повороты не входите. Это продукт для тех, кто хочет быть частью гоночного мира, кто любит смотреть на дорогие и быстрые автомобили, но при этом не может уделять игре слишком уж много времени. Здесь вы заходите, проходите буквально парочку гоночных заездов, получаете больше ресурсов и апгрейдов, улучшаете свой автомобиль и двигаетесь дальше по своим делам. В этом плане игра очень крутая и приносит массу удовольствия.

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