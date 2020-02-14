Обзор Остров пингвинов. Шикарный кликер

Геймплей

Практически подавляющее большинство современных казуальных проектов построены вокруг однотипных действий, которые приносят радость первые несколько минут, а потом начинают лишь надоедать. Однако разработчики «Острова пингвинов» решили эту проблему весьма изящно, предоставив геймерам тот игровой опыт, которого они так хотели.

Особенности игрового процесса

В основе игрового процесса лежит необходимость развивать ваш айсберг, постепенно улучшая его по всем фронтам. Это, на самом деле, достаточно просто — достаточно покупать яйца, выводя новых пингвинов, плюс улучшать постройки на острове и постепенно получать больше денег, чтобы покупать новые улучшения. То есть, игровой процесс в целом ничем не отличается от того, что вы и так делаете в других подобных играх, вот только здесь разработчики решили не давить на пользователя различными условностями, вынуждая того постоянно тыкать на дисплей или смотреть в него, ожидая чего-то нового. Нет, разработчики предоставляют вам возможность с комфортом играть, наслаждаясь приятной графикой и вполне понятным игровым процессом, который совершенно не напрягает и предоставляет возможность действительно получать удовольствие от происходящего. Вопрос только в том, нравится ли вам сеттинг.

Донат

Начнем с того, что здесь не обязательно тыкать на дисплей, чтобы получить золото или какие-то другие ресурсы. Вам достаточно просто купить улучшение за сердца для того или иного элемента, чтобы золото собиралось автоматически. И, что самое приятное, сердца для покупки данного улучшения приходят еще в самом начале игры в качестве бонусов, так что проблем с этим возникать не будет. Более того, разработчики не требуют от вас вообще сидеть перед дисплеем — вы можете просто отложить смартфон в сторону и заниматься своими делами, а работящие пингвины будут зарабатывать вам деньги, позволяя заниматься улучшением своего айсберга. Это действительно серьезное преимущество, которое позволяет наслаждаться игрой в полную меру. Более того, встроенные покупки здесь не только не мешают, но и помогают игроку в развитии.

Итог

Обычно я крайне негативно отношусь к встроенным покупкам, так как они портят ощущения от игрового процесса и лишь мешают геймеру получать удовольствие т происходящего на экране. Однако в данном случае встроенные покупки совершенно не мешают, они наоборот помогают геймеру играть проще. К примеру, у вас общий заработок золота 2 тысячи монет в секунду, а тут всплывает подарочная коробка с рекламным банером на 30 секунд, просмотрев которую можно получить 500 тысяч золотых монет. Почему бы не сделать это, дабы накопить чуть больше золота и потом потратить его на улучшение своего острова? Кроме того, довольно часто за просмотр роликов можно получить сердца, а они нужны для того, чтобы автоматизировать сбор золота или увеличить приток монет вдвое. То есть, встроенные покупки в виде рекламных сообщений очень даже неплохо сделаны, так что обязательно воспользуйтесь этим бонусом.

Лично мне игра очень понравилась — она теплая и уютная, несмотря на сеттинг с айсбергом, достаточно удобная в использовании и совершенно не требует от игрока сложных манипуляций. Вам достаточно нажимать на дисплей первое время, чтобы получить нужное количество виртуальной валюты, после чего покупаете автоматизацию сбора золота и просто наслаждаетесь происходящим на дисплее, попутно собирая сердечки и прочие бонусы. Весьма достойное исполнение уже привычного нам жанра — в такую игру действительно хочется играть каждый день.