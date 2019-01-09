Обзор Pigeon POP. Атака голубей

2019-01-09, Автор - Влад Волошин; Продукт - Pigeon POP; [68]
Казуальные игры это всегда крайне тонкая тема, которая требует от разработчика каких-то вложений. Не обязательно финансовых, иногда достаточно, чтобы студия потратила свое время и силы на создание чего-то интересного. Ведь никто не хочет в десятый раз играть в одну и ту же игру, которая просто по разному оформлена. Иногда в сети действительно удается найти игру, которая отличается от потенциальных конкурентов по жанру и она увлекает намного больше, чем любая другая игра из топа. Такое происходит очень редко, прямо крайне редко, но мне такие игры иногда попадаются. Об одной из представительниц уникального игрового процесса мы сегодня и поговорим — разработчики постарались сделать игру классной и у них неплохо получилось. Лично я залип в ней часа на три, пока не понял, что уже пора заниматься другими делами. Уж слишком увлекательный здесь игровой процесс получился.

Геймплей

Игровой процесс довольно прост и понятен — у нас есть персонаж (это голубь, если кто не догадался) и есть платформа по центру, которая крутится вокруг своей оси или стоит неподвижно. Наш голубь двигается вокруг этой платформы и если вы нажимаете на дисплей, то он будет атаковать своим клювом (а потом и не только им) тот участок платформы, который у него находится перед носом. Если вы попадете правильно, то все будет хорошо и вы продолжите игру. Если вы промахнетесь и попадете клювом в неподходящий участок, то игра будет закончена. Так что вам нужно точно атаковать, правильно выбирать время для атаки и так далее. Игровой процесс крайне веселый и необычный, ничего подобного я уже очень давно не видел. Разработчики постарались привлечь внимание пользователя и у них получилось это сделать, а большего требовать от казуальной игры я бы и не стал. Главное, что она позволяет убивать время и получать при этом удовольствие.

Улучшения

Во время прохождения вы будете замечать зеленых жуков, которых можно тоже сбивать клювом и они будут отправляться к вам в копилку. За определенное количество данных жучков вы можете получить новый скин персонажа, который не только меняет его внешний вид, но и позволяет с большим удовольствием сражаться с платформой. Например, у меня есть персонаж, который стреляет из дробовика и не прыгает на платформу, а атакует ее издалека. Выглядит очень интересно, плюс ощущения от геймплея совсем другие. Эти скины явно стоят того, чтобы потратить на добычу ресурсов свое время.

Донат

Естественно, далеко не все разработчики могут заработать достаточно денег на рекламных вставках. Здесь их предельно мало, разве что баннер внизу немного раздражает. Вы можете отключить рекламу за небольшую сумму денег, она действительно мизерная, плюс есть возможность получить дополнительные ресурсы и купить нового голубя. Для пользователей, которым игра понравилась, но времени на открытие всех голубей самостоятельно нет, можно посоветовать встроенные покупки. Они реально помогут вам получать больше удовольствия от игры.

Итог

Получилась очень необычная игра, которая вам точно понравится — масса увлекательных уровней, которые кардинально отличаются друг от друга, масса улучшений, возможностей и прочих приятных бонусов. Графика получилась приятная, управление максимально простое, вам даже не нужно будет что-то разучивать и привыкать к чему-то новому. Настоятельно рекомендую посмотреть на скины и выбрать тот, который вам больше всего нравится и накопить ресурсы именно на него, после чего уже занимайтесь прохождением уровней уже в свое удовольствие. Мне лично понравилось. Вам, думаю, тоже подойдет.


Комментарии:
Предварительный обзор ASUS Chromebook Ta...
Предварительный обзор ASUS Chromebook TaРынок планшетных компьютеров на текущий момент находится в стадии застоя — крупные бренды перестали работ...
LG Q9 и его технические характеристики...
LG Q9 и его технические характеристикиКомпания LG выпустила смартфон среднего класса. За производительность LG Q9 отвечает флагманский процесс...
Huawei P30 Pro получит отличную камеру ...
Huawei P30 Pro получит отличную камеру Компания Huawei выпустит смартфон в этом году с отличным экраном. Huawei P30 Pro снабдят флагманским проц...
Nova 4 первый смартфон с отверстием в д...
Nova 4 первый смартфон с отверстием в дКомпания Huawei выпустила смартфон с мощным процессором. Смартфон работает от аккумулятора ёмкостью 3750...
Desire 12s и его функции...
Desire 12s и его функцииКомпания HTC выпустила смартфон с необычным дизайном. Смартфон оснащён вытянутым экраном с соотношением ...
Xiaomi выпустила еще один смартфон Redm...
Xiaomi выпустила еще один смартфон RedmКомпания Xiaomi выпустила смартфон с совершенно новым дизайном. Аппарат получит дисплей с небольшим капл...
Lenovo S5 Pro смартфон с мощной камерой...
Lenovo S5 Pro смартфон с мощной камеройКомпания Lenovo выпустила очередного бюджетника на рынок. Lenovo S5 Pro построен на базе восьмиядерного ...
Новинка Xiaomi Redmi Pro 2...
Новинка Xiaomi Redmi Pro 2Компания Xiaomi выпустила недорогой смартфон. Xiaomi Redmi Pro 2 получит новый восьмиядерный процессор S...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор NEOVIMA NEOSIDE SAFEBAG. Защищенная поясная сумкаОбзор NEOVIMA NEOSIDE SAFEBAG. Защищенная поясная сумка
Обзор плюсов и минусов смартфона Xiaomi Mi Max 3 4/64GBОбзор плюсов и минусов смартфона Xiaomi Mi Max 3 4/64GB
Обзор Digma DCI-300. Преобразователь напряжения для автомобиляОбзор Digma DCI-300. Преобразователь напряжения для автомобиля
Обзор плюсов и минусов флагманского смартфона LG V40 ThinQ 6/64GBОбзор плюсов и минусов флагманского смартфона LG V40 ThinQ 6/64GB
Обзор Oklick 400MR Black USB. Офисная клавиатура с круглыми кнопкамиОбзор Oklick 400MR Black USB. Офисная клавиатура с круглыми кнопками
Предварительный обзор LG UltraGear 27GL8...
Предварительный обзор LG UltraGear 27GL8На выставке CES 2019 показали много интересных железок, которые кому-то будут интересны. В частности, ком...
Обзор goodreads. Ищем книги...
Обзор goodreads. Ищем книгиВ последнее время читать стало модно – пользователи стали активнее читать электронные книги, бумажные вар...
Предварительный обзор Dell Latitude 7400...
Предварительный обзор Dell Latitude 7400Многие пользователи уверены в том, что ноутбуки нужны исключительно для развлечений, для просмотров фильм...
Обзор Horizon. Нестандартный раннер...
Обзор Horizon. Нестандартный раннерХороших казуальных игр довольно мало и они попадаются на газа довольно редко. Я уже не раз говорил о том,...
Предварительный обзор Acer TravelMate X3...
Предварительный обзор Acer TravelMate X3Многие пользователи привыкли к тому, что на рынке есть MacBook Air для путешествий и мобильности, есть бо...
Предварительный обзор Cougar Phontum Ess...
Предварительный обзор Cougar Phontum EssИгровая периферия давно перестала быть просто устройством передачи информации — это лет десять назад мы п...
Предварительный обзор Huawei Y7 Pro 2019...
Предварительный обзор Huawei Y7 Pro 2019Разработчикам мобильных телефонов крайне тяжело в последнее время, ведь им нужно постоянно работать над т...
Обзор Шагомер. Считаем шаги...
Обзор Шагомер. Считаем шагиВ повседневной жизни мы часто забываем о том, что нам нужно двигаться и заниматься хоть какой-то физическ...
Предварительный обзор Cougar Puri RGB. М...
Предварительный обзор Cougar Puri RGB. МВ последнее время механические клавиатуры стали невероятно популярными среди геймеров. Причин тому сразу ...
Обзор Spinny Gun. Необычная стрельба...
Обзор Spinny Gun. Необычная стрельбаМне всегда нравились интересные и необычные игры, которые могут подарить новые эмоции и ощущения от игров...
Обзор Chuwi Herobook. Круто и бюджетно...
Обзор Chuwi Herobook. Круто и бюджетноКомпания Chuwi, о которой мы уже не первый раз слышим, анонсировала свой очередной продукт под названием ...
Обзор Fastlane: Road to Revenge. Весьма ...
Обзор Fastlane: Road to Revenge. Весьма Большая часть современных казуальных игровых проектов копируют уже успешные идеи других студий и разработ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor