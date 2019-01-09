Обзор Pigeon POP. Атака голубей

Казуальные игры это всегда крайне тонкая тема, которая требует от разработчика каких-то вложений. Не обязательно финансовых, иногда достаточно, чтобы студия потратила свое время и силы на создание чего-то интересного. Ведь никто не хочет в десятый раз играть в одну и ту же игру, которая просто по разному оформлена. Иногда в сети действительно удается найти игру, которая отличается от потенциальных конкурентов по жанру и она увлекает намного больше, чем любая другая игра из топа. Такое происходит очень редко, прямо крайне редко, но мне такие игры иногда попадаются. Об одной из представительниц уникального игрового процесса мы сегодня и поговорим — разработчики постарались сделать игру классной и у них неплохо получилось. Лично я залип в ней часа на три, пока не понял, что уже пора заниматься другими делами. Уж слишком увлекательный здесь игровой процесс получился.

Геймплей

Игровой процесс довольно прост и понятен — у нас есть персонаж (это голубь, если кто не догадался) и есть платформа по центру, которая крутится вокруг своей оси или стоит неподвижно. Наш голубь двигается вокруг этой платформы и если вы нажимаете на дисплей, то он будет атаковать своим клювом (а потом и не только им) тот участок платформы, который у него находится перед носом. Если вы попадете правильно, то все будет хорошо и вы продолжите игру. Если вы промахнетесь и попадете клювом в неподходящий участок, то игра будет закончена. Так что вам нужно точно атаковать, правильно выбирать время для атаки и так далее. Игровой процесс крайне веселый и необычный, ничего подобного я уже очень давно не видел. Разработчики постарались привлечь внимание пользователя и у них получилось это сделать, а большего требовать от казуальной игры я бы и не стал. Главное, что она позволяет убивать время и получать при этом удовольствие.

Улучшения

Во время прохождения вы будете замечать зеленых жуков, которых можно тоже сбивать клювом и они будут отправляться к вам в копилку. За определенное количество данных жучков вы можете получить новый скин персонажа, который не только меняет его внешний вид, но и позволяет с большим удовольствием сражаться с платформой. Например, у меня есть персонаж, который стреляет из дробовика и не прыгает на платформу, а атакует ее издалека. Выглядит очень интересно, плюс ощущения от геймплея совсем другие. Эти скины явно стоят того, чтобы потратить на добычу ресурсов свое время.

Донат

Естественно, далеко не все разработчики могут заработать достаточно денег на рекламных вставках. Здесь их предельно мало, разве что баннер внизу немного раздражает. Вы можете отключить рекламу за небольшую сумму денег, она действительно мизерная, плюс есть возможность получить дополнительные ресурсы и купить нового голубя. Для пользователей, которым игра понравилась, но времени на открытие всех голубей самостоятельно нет, можно посоветовать встроенные покупки. Они реально помогут вам получать больше удовольствия от игры.

Итог

Получилась очень необычная игра, которая вам точно понравится — масса увлекательных уровней, которые кардинально отличаются друг от друга, масса улучшений, возможностей и прочих приятных бонусов. Графика получилась приятная, управление максимально простое, вам даже не нужно будет что-то разучивать и привыкать к чему-то новому. Настоятельно рекомендую посмотреть на скины и выбрать тот, который вам больше всего нравится и накопить ресурсы именно на него, после чего уже занимайтесь прохождением уровней уже в свое удовольствие. Мне лично понравилось. Вам, думаю, тоже подойдет.