Обзор Rebel Racing. Крутая гонка...

Прокачка авто

Давненько у нас на обзоре не было мобильных гоночных симуляторов, тем более с настолько реалистичной графикой. Разработчики явно сделали ставку на высокий уровень качества и это принесло свои плоды — играть увлекательно, весело и круто, а большего мы и не требуем. Итак, давайте смотреть, что же там умеет этот проект и почему он нам так понравился.

Управление

Естественно, важнейшим элементом развития своего автомобиля является его прокачка — игрок может совершенно спокойно накопить средства и купить новую начинку для своего железного зверя. Это довольно интересный процесс, ведь при улучшении автомобиля вы будете буквально чувствовать, что едете быстрее или проще входите в повороты. Это действительно важный момент, ведь довольно часто в мобильных играх вы вкладываете средства в улучшение автомобиля, а он едет так же, как ехал до улучшения, что отбивает весь смысл прокачки. Теперь ситуация изменилась и разработчики потратили кучу усилий, чтобы при изменении комплектующих авто вы получали прирост производительности. Это сразу бросается в глаза и появляется желание действительно тратить средства на улучшение своего автомобиля, ведь тогда вы будете быстрее ездить, лучше входить в повороты и чаще побеждать.

Донат

Собственно, если кто-то думал, что управление в мобильной игре про гонки может быть каким-то сложным, то я готов вас сильно разочаровать. Разработчики делают упор на аркадность игрового процесса и из-за этого управление в игре максимально простое. Это нужно, чтобы любой взял в руки смартфон, зашел и начал побеждать, ведь это не хардкорный симулятор, а мобильная игра, в которой люди хотят расслабляться. Для поворота вправо и у вас есть клавиша поворота, для поворота влево есть такая же клавиша, плюс добавляем кнопку нитро-ускорения. Ничего сложного нет, так что даже те геймеры, которые никогда не занимались ничем подобным, смогут быстро освоиться и играть с максимальным уровнем комфорта. Отличный вариант для тех, кто хочет попробовать мир мобильных гонок, но переживает, что его уровня навыка не хватит для эффективной езды. В этой игре нет ничего сложного.

Итог

Вполне ожидаемо в игре есть встроенные покупки — когда настолько качественную и красивую игру отдают бесплатно, то стоит ожидать внутри целый магазин различных интересных бонусов за реальные деньги. Не могу сказать, правда, что меня этот магазин разочаровал, ведь разработчики явно умеют делать игры и умеют не давить на игрока донатом. Вполне спокойно можно кататься без вложения личных средств — для этого достаточно более-менее неплохо ездить и побеждать в заездах хоть изредка. Да, денег у вас будет не так уж много, но для постепенного развития автомобиля этого будет предостаточно. Если же вы захотите себе сразу крутую тачку со всеми улучшениями, то да, придется вкладывать личные средства. Получается довольно интересно, ведь и разработчики свои деньги получают, и вы не тратите деньги, если это вам не кажется столь необходимым. Отличное решение, как по мне.

Довольно редко мобильные игры могут похвастаться настолько красивой картинкой и реалистичными автомобилями, так что разработчикам явно стоит отдать должное — они делают крайне достойный продукт, который приносит массу удовольствия. Даже встроенные покупки не давят на пользователя и не мешают ему играть с удовольствие, если он не желает вкладывать личные деньги. Это тоже серьезный бонус, который заслуживает отдельной похвалы. Получается современная красивая мобильная гонка, в которую хочется играть.