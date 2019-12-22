Обзор Retro Genesis Mix. Игровая ретро приставка на 470 игр

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию игровую приставку, позволяющая погрузиться в прошлое и вспомнить времена, когда зарождались популярные игры Марио, Танчики и многие другие. Встречайте, перед вами Retro Genesis Mix поддерживающая сразу две платформы – 8 и 16 бит. Другими словами, в вашем распоряжении будут игры типа Dendy и Sega.
Видео обзор
Комплект поставкиУстройство поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя следующее:
- Игровая консоль Retro Genesis Mix
- Два проводных джойстика
- Адаптер питания microUSB
- AV-кабель
- Документация
Внешний вид и функционалДанная приставка, как нам кажется, сумеет вписаться в интерьер любого телевизора и позволит придать ретро-атмосферу. Корпус приставки и джойстиков выполнен из пластика. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.
Сверху размещен слот для картриджей Sega, ниже которой можно увидеть кнопку включения/выключения и Reset. Между ними находится светодиодный индикатор состояния работы.
Спереди расположены два разъема под джойстики.
На противоположной стороне находятся разъемы для подключения и два переключателя, позволяющие менять сигнал с NTSC на PAL и переключатель J/O.
На нижней части приставки можно увидеть отверстия для вентиляции и специальные ножки, позволяющие приставке устойчиво стоять на своем месте.
Приставка включает в себя сразу 470 игр, из которых 170 игр 16 бит, а остальные 300 игр 8 бит. Здесь вы сумеете найти для себя все, что душа пожелает: мортал комбат, марио, тетрис, Соник, танчики, человек паук и огромное количество других игр.
Производители рекомендуют использовать для подключения классические ЭЛТ-телевизоры с разрешением SD, где картинка куда лучше, если сравнивать с современными телевизорами с большой диагональю. Комплектный AV-кабель достаточной длины, чтобы скрытно провести его.
В комплекте идут сразу два проводных джойстика Sega, один из которых будет основным, а другой для ваших друзей.
Следует отметить, что разработчикам удалось добиться того, что представленные игры работают в полноценных 50 и 60 герцах. Другими словами, вам не придется переживать за то, что картинка будет работать с задержкой и зависаниями. Приставка включается и перезагружается моментально.
Мы испытали данную приставку на современном и на ЭЛТ-телевизоре. Разница, конечно, ощутима, на старом телевизоре картинка существенно лучше, однако вряд ли вам понравится играть на маленьком экране.