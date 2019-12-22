Обзор Retro Genesis Mix. Игровая ретро приставка на 470 игр

2019-12-22, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Retro Genesis Mix; [311]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию игровую приставку, позволяющая погрузиться в прошлое и вспомнить времена, когда зарождались популярные игры Марио, Танчики и многие другие. Встречайте, перед вами Retro Genesis Mix поддерживающая сразу две платформы – 8 и 16 бит. Другими словами, в вашем распоряжении будут игры типа Dendy и Sega.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя следующее:
  • Игровая консоль Retro Genesis Mix
  • Два проводных джойстика
  • Адаптер питания microUSB
  • AV-кабель
  • Документация

Внешний вид и функционал

Данная приставка, как нам кажется, сумеет вписаться в интерьер любого телевизора и позволит придать ретро-атмосферу. Корпус приставки и джойстиков выполнен из пластика. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

Сверху размещен слот для картриджей Sega, ниже которой можно увидеть кнопку включения/выключения и Reset. Между ними находится светодиодный индикатор состояния работы.

Спереди расположены два разъема под джойстики.

На противоположной стороне находятся разъемы для подключения и два переключателя, позволяющие менять сигнал с NTSC на PAL и переключатель J/O.

На нижней части приставки можно увидеть отверстия для вентиляции и специальные ножки, позволяющие приставке устойчиво стоять на своем месте.

Приставка включает в себя сразу 470 игр, из которых 170 игр 16 бит, а остальные 300 игр 8 бит. Здесь вы сумеете найти для себя все, что душа пожелает: мортал комбат, марио, тетрис, Соник, танчики, человек паук и огромное количество других игр.

Производители рекомендуют использовать для подключения классические ЭЛТ-телевизоры с разрешением SD, где картинка куда лучше, если сравнивать с современными телевизорами с большой диагональю. Комплектный AV-кабель достаточной длины, чтобы скрытно провести его.

В комплекте идут сразу два проводных джойстика Sega, один из которых будет основным, а другой для ваших друзей.

Следует отметить, что разработчикам удалось добиться того, что представленные игры работают в полноценных 50 и 60 герцах. Другими словами, вам не придется переживать за то, что картинка будет работать с задержкой и зависаниями. Приставка включается и перезагружается моментально.

Мы испытали данную приставку на современном и на ЭЛТ-телевизоре. Разница, конечно, ощутима, на старом телевизоре картинка существенно лучше, однако вряд ли вам понравится играть на маленьком экране.

Итоги

Подводя итоги по игровой приставке Retro Genesis Mix, следует отметить, что перед нами отличное решение для того, чтобы весело проводить время со своими друзьями и с семьей. Среди плюсов можно отметить следующее: полноценное воспроизведение игр, система два в одном, слот для картриджей с поддержкой игр 16 Bit (Sega) и сразу 470 встроенных игр, которые разделены на 16 и 8 бит в алфавитном порядке. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось. Если вы хотите вспомнить былое, то обязательно обратите внимание на данную игровую приставку. Выбор остается за вами.

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