Обзор Run Around. Что-то необычное

В большинстве случаев казуальные игры выглядят достаточно скучно и однообразно, так как разработчики просто переделывают уже готовые идеи под свои требования к проекту. Именно по этой причине вы можете увидеть массу разнообразных игр, которые похожи друг на друга. Именно по причине громадного количества однотипных проектов я и обратил внимание на Run Around — очень классный продукт, который позволяет проводить время с большим удовольствием и радостью. Не могу сказать, что разработчики прямо перевернули рынок казуальных игр и теперь все будут сражаться именно в этом виртуальном мире, но игра и правда выглядит достаточно увлекательно. Автор данного обзора сам наиграл массу часов и теперь готов поделиться с вами впечатлениями от прыжков через преграды на своем пути. Неплохой вариант провести время в поездке на метро, когда играть в стратегии или шутеры не очень комфортно.

Геймплей

Игровой процесс довольно сложно охарактеризовать. У нас есть игровое поле, которое представлено в виде кольца, внутри которого находится наш главный герой. Он бегает по внутренней стороне кольца и не падает внизу, как будто силы тяготения вовсе и нет. На его пути периодически встречаются разнообразные преграды, которые нужно перепрыгивать. Поверхность кольца, по которому пробежал герой, заполняется белым цветом. Вам нужно сделать так, чтобы вся поверхность оказалась полностью белой, для этого нужно без столкновений преодолеть все препятствия и дойти до самого конца. Сложность в том, что персонаж все же подвергается физике и его прыжки очень похожи на то, что люди делают в реальном мире. Получается, что нужно аккуратно нажимать на дисплей и стараться перепрыгивать острые участки максимально точно. Это не всегда получается, особенно если вы только начали.

Управление

Сложно представить более простое управление, чем в данной игре. Начнем с того, что для обычного прыжка вам нужно просто нажать пальцем по дисплею, после чего персонаж подпрыгнет вверх. Если же нажать на дисплей и держать палец дольше, то персонаж пролетит более высоко. Это можно как-то комбинировать в разнообразных игровых ситуациях, когда нужно перепрыгнуть сразу несколько преград на пути персонажа. После пары часов тренировок прыжки становятся совершенно обыденными и стандартными, сложности все уходят на второй плане. Правда, до этого нужно будет немного страдать.

Встроенные покупки

Игра распространяется на бесплатной основе и разработчики решили не давать вам возможности купить какое-либо преимущество за реальные деньги. Вы не можете купит ускорение или что-то в таком духе, зарабатывает разработчик исключительно на рекламе. Вы иногда видите такие вставки после очередного поражения, плюс иногда нам предлагают посмотреть рекламу ради того, чтобы воскресить своего персонажа после очередной ошибки. Больше ничего подобного в игре нет, что очень даже радует. Отключить рекламу можно и сторонними сервисами вроде отключения интернета, платить не обязательно.

Итог

Очень редко разработчики казуальных игр могут порадовать нас какой-то интересной вещью. Чаще всего попадаются неплохие реализации уже готовых идей, но это не очень весело и увлекательно, так как подобные механики вы уже видели. Здесь создатели явно постарались и показали, что игра может быть привлекательной даже с минимальным набором графики и элементов управления. Конечно, это не лучшая игра в мире, но она вам явно понравится по всем параметрам. Особенно продукт зайдет тем, кто любит играть быстро и интенсивно.