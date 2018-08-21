Обзор Slices. Немного казуальщины

2018-08-21, Автор - Влад Волошин; Продукт - Slices; [61]
Казуальные игры пользуются громадным спросом среди пользователей — это неплохой вариант убить время во время каких-то поездок на работу, во время ожидания в очереди и так далее. Игра в шутеры или стратегии не всегда удобно, да и не у всех хватит мощности смартфона, чтобы реализовать такую затею. Другое дело — простенькие игры вроде Slices. Очень легко воспринимается игровой процесс, сразу понимаешь, как нужно играть и как побеждать на уровнях, после чего вы просто начинаете получать удовольствие и тратить время с большей пользой. Знаете, если просто ехать в поезде и смотреть в окно, то время как будто тянется очень долго, тогда как играя в игру любое путешествие проходит гораздо быстрее. Именно из-за этого проекты вроде Slices и пользуются такой популярностью — вы всегда можете скоротать поездку с удовольствием. Собственно, давайте посмотрим, что игра нам предлагает и почему она крутая.

Геймплей

Игровой процесс максимально простой, на первый взгляд, но если задуматься и поставить себе цель побеждать чаще, то продукт приобретает совершенно иной смысл. На игровом поле в центре у нас расположена большая «тарелка» с разделением на шесть секций. Вокруг этого поля находятся шесть тарелок меньшего диаметра. В центр нам подают кусочек или несколько кусочков пиццы, которые нужно разложить по сегментам в тарелках вокруг. Главное, что на круги нельзя добавить один и тот же элемент. То есть, если сегмент находится справа, то два таких вы добавить не сможете, нужно собрать идеальный набор из разных элементов и тогда пицца будет сложена полностью. Это усложняет процесс игры, но, в целом, именно на этом всем геймплей и завязан — пользователю нужно смотреть на полученные кусочки и раскладывать их так, чтобы собрать одну целую пиццу. Тогда она уничтожится и заберет с собой еще две соседние.

Правда, на этом процесс сражения за цельную пищу не заканчивается. В нижней части экрана показано, какой кусочек будет следующим. Это позволяет выработать вам некую тактику прохождения и правильно раскладывать предметы на столе. Нельзя сказать, что эта условная подсказка кардинально меняет прохождение уровней, ведь построить стратегию на несколько шагов вперед вы не сможете. Но, иногда помогает вовремя собрать пиццу и немного освободить игровое поле, да и разработчики сделали процесс сбора более интересным и необычным. Так что за эту деталь точно плюс.

Донат

В лучших традициях жанра здесь нет встроенных покупок как таковых. То есть, вы можете за деньги отключить рекламу, но остальные возможные варианты реализации доната здесь напрочь отсутствуют. Это значит, что игрок полностью погружен в игру и ему не нужно думать о том, как бы пройти очередной уровень и как потратить деньги на разнообразные бонусы. Вы лишь изредка видите рекламные вставки по 5 секунд, которые совершенно не мешают и не влияют на игровой процесс. Можно и их отключить, если вам игра очень понравилась или просто мешают баннеры, но это совершенно не обязательная функция и вы можете играть без нее.

Итог

Игрушка очень привлекательная и простая, что мне лично очень понравилось — вам не нужно много работать, чтобы понять игровые механики, не нужно целыми днями тренироваться и пробовать что-то. Открываете приложение в любое удобное время, получаете все необходимые эмоции и двигаетесь дальше. Нет ничего трудного в составлении пицц, плюс это отнимает не так много времени на каждую сессию. Получается шикарный вариант убить время, пока едешь куда-то или занимаешься скучными делами. Особенно полезно тем, кто хочет быстро нагулять аппетит.


Комментарии:
Предварительный обзор Razer Mamba Elite....
Предварительный обзор Razer Mamba Elite.Компания Razer всегда умела радовать своих преданных фанатов высоким качеством продукции и разнообразными...
Представлены видеокарты ZOTAC GAMING GeF...
Представлены видеокарты ZOTAC GAMING GeFКомпания ZOTAC Technology представили под торговой маркой ZOTAC GAMING графические карты серии GeForce RT...
Xiaomi Pocophone F1 с 8 ГБ ОЗУ протестир...
Xiaomi Pocophone F1 с 8 ГБ ОЗУ протестирНедавно мы писали о том, что в базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились результаты теста сма...
Huawei намекает на скорый выход смартфон...
Huawei намекает на скорый выход смартфонКомпания Huawei опубликовала тизер, посвященный смартфону Honor 8X. Точная дата выхода не называется, но ...
Строенную камеру Huawei Mate 20 показали...
Строенную камеру Huawei Mate 20 показалиУ компании Huawei уже есть смартфон с тройной основной камерой и, судя по очередной утечке, китайский про...
NVIDIA анонсирована новую линейку видеок...
NVIDIA анонсирована новую линейку видеокКомпания NVIDIA анонсировала новую линейку видеокарт RTX 20. На данный момент в модельном ряду находится ...
INNO3D GeForce RTX 2080 Ti iCHILL BLACK ...
INNO3D GeForce RTX 2080 Ti iCHILL BLACK INNO3D представила новое семейство видеокарт, в которое вошли NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, RTX 2080 and RT...
Обзор видеокарты MSI GeForce GTX 1060 GA...
Обзор видеокарты MSI GeForce GTX 1060 GAОжидается, что первоначально компания NVIDIA анонсирует выход старших видеокарт GTX 2070, GTX 2080 и GTX ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор телефона Digma LINX N331 2GОбзор телефона Digma LINX N331 2G
Обзор Mioshi Tech Макси-Дрон-36. Лучший квадракоптер для начинающих летчиковОбзор Mioshi Tech Макси-Дрон-36. Лучший квадракоптер для начинающих летчиков
Обзор REDRAGON GAINER. Доступная игровая мышка с подсветкойОбзор REDRAGON GAINER. Доступная игровая мышка с подсветкой
Обзор HARPER TL-PB770, TL-PB775, TL-PB777. Лучшие настольные светильникиОбзор HARPER TL-PB770, TL-PB775, TL-PB777. Лучшие настольные светильники
Обзор SPEEDLINK STRIKE NX (SL-650100-BK). Беспроводной геймпад для WindowsОбзор SPEEDLINK STRIKE NX (SL-650100-BK). Беспроводной геймпад для Windows
Обзор World of Warcraft: Battle for Azer...
Обзор World of Warcraft: Battle for AzerBlizzard Entertainment на последней своей конференции умудрилась анонсировать сразу два World of Warcraft...
Предварительный обзор ASUS E406MA. Работ...
Предварительный обзор ASUS E406MA. РаботМногие пользователи уверены, что ноутбук нужно покупать как полноценную замену настольному компьютеру. То...
Обзор Ebates. Скидки на всё...
Обзор Ebates. Скидки на всёВ последнее время тематика всевозможных кэшбек-сервисов пользуется повышенным спросом среди пользователей...
Предварительный обзор Chuwi Lapbook SE. ...
Предварительный обзор Chuwi Lapbook SE. В последнее время техника Apple, в частности ноутбуки, подвергается жесткой кринке со стороны пользовател...
Предварительный обзор Huawei Honor Note ...
Предварительный обзор Huawei Honor Note В сети длительное время обсуждали релиз Huawei Honor Note 10 и говорили о возможных характеристиках проду...
Предварительный обзор Meizu 16. Новый ки...
Предварительный обзор Meizu 16. Новый киВ последнее время на рынке смартфонов произошло много перемен — сначала компания Apple показала свой смар...
Обзор Flip the Knife. Развлекаем нервы...
Обзор Flip the Knife. Развлекаем нервыКазуальные игры не просто так пользуются огромной популярностью среди геймеров. Дело в том, что не у всех...
Предварительный обзор Fossil Q Venture H...
Предварительный обзор Fossil Q Venture HМы уже не раз говорили, что рынок умных часов постепенно уходит в историю. Дело в том, что если вы большо...
Обзор Omlet Arcade. Новая стриминговая п...
Обзор Omlet Arcade. Новая стриминговая пПрямые трансляции сейчас есть буквально везде — вы можете в Инстаграм свое лицо отправить в режиме реальн...
Предварительный обзор Logitech Powered. ...
Предварительный обзор Logitech Powered. Компания Apple на своей презентации в октябре прошлого года рассказала про свою беспроводную зарядку, кот...
Обзор Hollywhoot. Снимаем свои фильмы...
Обзор Hollywhoot. Снимаем свои фильмыБольшинство современных мобильных игр создают без идеи и реализуют весьма плохо. Это не новость, ведь раз...
ТОП-10 лучших игр для Android 2018 года...
ТОП-10 лучших игр для Android 2018 годаВ последние годы мобильные игры развиваются семимильными шагами. Производители смартфонов улучшают свои м...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor