Обзор Slices. Немного казуальщины

Казуальные игры пользуются громадным спросом среди пользователей — это неплохой вариант убить время во время каких-то поездок на работу, во время ожидания в очереди и так далее. Игра в шутеры или стратегии не всегда удобно, да и не у всех хватит мощности смартфона, чтобы реализовать такую затею. Другое дело — простенькие игры вроде Slices. Очень легко воспринимается игровой процесс, сразу понимаешь, как нужно играть и как побеждать на уровнях, после чего вы просто начинаете получать удовольствие и тратить время с большей пользой. Знаете, если просто ехать в поезде и смотреть в окно, то время как будто тянется очень долго, тогда как играя в игру любое путешествие проходит гораздо быстрее. Именно из-за этого проекты вроде Slices и пользуются такой популярностью — вы всегда можете скоротать поездку с удовольствием. Собственно, давайте посмотрим, что игра нам предлагает и почему она крутая.

Геймплей

Игровой процесс максимально простой, на первый взгляд, но если задуматься и поставить себе цель побеждать чаще, то продукт приобретает совершенно иной смысл. На игровом поле в центре у нас расположена большая «тарелка» с разделением на шесть секций. Вокруг этого поля находятся шесть тарелок меньшего диаметра. В центр нам подают кусочек или несколько кусочков пиццы, которые нужно разложить по сегментам в тарелках вокруг. Главное, что на круги нельзя добавить один и тот же элемент. То есть, если сегмент находится справа, то два таких вы добавить не сможете, нужно собрать идеальный набор из разных элементов и тогда пицца будет сложена полностью. Это усложняет процесс игры, но, в целом, именно на этом всем геймплей и завязан — пользователю нужно смотреть на полученные кусочки и раскладывать их так, чтобы собрать одну целую пиццу. Тогда она уничтожится и заберет с собой еще две соседние.

Правда, на этом процесс сражения за цельную пищу не заканчивается. В нижней части экрана показано, какой кусочек будет следующим. Это позволяет выработать вам некую тактику прохождения и правильно раскладывать предметы на столе. Нельзя сказать, что эта условная подсказка кардинально меняет прохождение уровней, ведь построить стратегию на несколько шагов вперед вы не сможете. Но, иногда помогает вовремя собрать пиццу и немного освободить игровое поле, да и разработчики сделали процесс сбора более интересным и необычным. Так что за эту деталь точно плюс.

Донат

В лучших традициях жанра здесь нет встроенных покупок как таковых. То есть, вы можете за деньги отключить рекламу, но остальные возможные варианты реализации доната здесь напрочь отсутствуют. Это значит, что игрок полностью погружен в игру и ему не нужно думать о том, как бы пройти очередной уровень и как потратить деньги на разнообразные бонусы. Вы лишь изредка видите рекламные вставки по 5 секунд, которые совершенно не мешают и не влияют на игровой процесс. Можно и их отключить, если вам игра очень понравилась или просто мешают баннеры, но это совершенно не обязательная функция и вы можете играть без нее.

Итог

Игрушка очень привлекательная и простая, что мне лично очень понравилось — вам не нужно много работать, чтобы понять игровые механики, не нужно целыми днями тренироваться и пробовать что-то. Открываете приложение в любое удобное время, получаете все необходимые эмоции и двигаетесь дальше. Нет ничего трудного в составлении пицц, плюс это отнимает не так много времени на каждую сессию. Получается шикарный вариант убить время, пока едешь куда-то или занимаешься скучными делами. Особенно полезно тем, кто хочет быстро нагулять аппетит.