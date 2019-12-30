Обзор Smarter. Тренируем мозг

Тренировки

Давайте поговорим о том, как правильно развивать свой мозг, нагружать его полезной информацией и прочими бонусами, которые в большинстве игр напрочь отсутствуют. Все же не всегда мы желаем играть в шутеры или гонки, бывают и ситуации, когда хочется получить полезную информацию, как-то прокачаться и потренировать память. Об этом сегодня и пойдет речь.

Варианты развития

Нужно понимать, что ваш мозг состоит из различных «модулей», каждый из которых отвечает за определенные аспекты. То есть, определенные участки мозга отвечают за практическую часть, а другая — за творческую. Также эти участки условно разбиты на отделы, отвечающие за числа, цвета, скорость реакции, память и так далее. Многие люди ошибочно полагают, что мозг являются устоявшейся субстанцией и развивать отделы головного мозга нельзя. На самом деле это в корне неправильное мнение — мозг можно тренировать. Никто не говорит о том, что вы сможете запоминать тысячу цифр после запятой в числе Пи, но улучшить память или восприятие цветов можно, если заниматься каждый день и действительно стараться. И мы очень рады, что есть такое приложение, которое нам в этом может помочь. Все же обычно игры не способны радовать пользователя развитием, скорее они нацелены на развлечения.

Донат

В игре представлены различные упражнения, которые позволяют вам тренировать разные отделы своего мозга, получая максимум удовольствия и пользы. К примеру, в Smarter есть возможность совершенно спокойно тренировать память в целом ряде упражнений. Например, вы запоминаете расположение карточек на экране, а потом воспроизводите их самостоятельно, проверяя, насколько вы хорошо запомнили. Далее, вы можете тренировать свой мозг на восприятие цветовой палитры, сравнивая цвета по яркости, проверяя их в сравнении с разного рода цветами и так далее. Вариантов тренировок действительно очень много и они все интересные — я проверил каждую и везде меня ожидало увлекательное путешествие в мир тренировки мозга. Не могу сказать, что первые задания очень сложные, но чем дальше вы дойдете, тем сложнее будут задачи и тем больше будет нагружаться ваш мозг.

Итог

Естественно, если игра загружается бесплатно, то в ней есть встроенные покупки — это стандартная формула, к которой мы уже привыкли. Однако разработчики этой игры решили не давить на пользователя донатом, так что качать свои мозги вы можете без вложения реальных денег, это проверено лично на мне. Да, иногда вам будут показывать рекламные баннеры на 5 секунд, но разве это страшно? Более того, есть еще варианты с покупкой лампочек, которые помогают в прохождении, но это не очень эффективно — если вы уж пришли сюда качать свои навыки памяти и так далее, то лучше этим и заниматься, избегая упрощений в виде встроенных покупок. Это не та игра, где можно за деньги получить какой-то бонус, так что про донат лучше сразу забывайте. Кроме того, есть прекрасная функция, позволяющая убрать рекламу вовсе — для этого достаточно единожды заплатить определенную сумму. Очень удобно.

Очень редко попадаются игры, которые действительно могут заинтересовать пользователя своим геймплеем и развить какие-то мыслительные процессы. Большинство разработчиков отдают предпочтение различным простеньким проектам, которые вытягивают деньги из пользователя за счет встроенных покупок, различных декоративных элементов и так далее. Однако мы нашли игру, которая позволяет наслаждаться качеством контента и при этом развивать ваш мозг, так что настоятельно рекомендуем попробовать.