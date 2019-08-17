Обзор Smartphone Tycoon 2. Строим свой смартфон

Игровой процесс

Современные мобильные игры друг о друга практически не отличаются. Все дело в том, что все интересные идеи для сюжета уже много раз пробовали и выпускали, все игровые механики тоже опробованы и не один раз. Разработчики просто не могут уже придумать что-то действительно новое, это практически невозможно. Или слишком дорого, что тоже делает создание уникальной игры невозможным. Тем не менее, некоторые студии умудряются на уже заезженных темах показывать что-то интересное и необычное. Да, такое случается очень редко, примерно раз в месяц, но от этого такие игры стали только более ценными. Сегодня я предлагаю посмотреть на очередную игру, которую мне удалось открыть на просторах интернета, и решить, стоит ли вам тратить на нее своё время, силы и внимание. Конечно, такое нравится далеко не всем и кто-то скажет, что такая игра скучная и вы уже много раз такое видели, но на деле проект и правда уникальный. На него не жаль потратить десять минут своего времени, как минимум.

Улучшения

Суть игры заключается в создании идеального телефона, который смог бы приносить прибыль вашей вымышленной компании. Для этого нужно собрать команду специалистов, разработать какой-то свой план и действовать в этом направлении. Конечно, на деле в игре вам не нужно будет прямо сидеть за столом и продумывать каждый шаг, но общая стратегия выглядит именно так - у вас есть некая компания, которая решила производить смартфоны и на этом зарабатывать. Конечно, сначала получаться не будет и заработать сразу море денег не выйдет, но если стараться и экспериментировать, то шансы есть. Старайтесь анализировать свои действия, смотреть на отзывы виртуальных пользователей и двигаться в том направлении, в котором желают потребители. Конечно, стоит брать навыки из реального мира - большие экраны, производительные процессоры и много оперативной памяти никогда не будут лишними. Правда, добраться до мощных процессоров будет проблематично и на это нужно потратить немного времени, но в этом же и есть вся суть игры.

После выпуска смартфона пользователи, которые его купят, будут оставлять свои отзывы и вы должны по ним ориентироваться. Например, если пользователи жалуются на слишком маленький экран, то нужно в следующей версии своего смартфона поставить большую диагональ дисплея. Если жалуются на слишком медленную операционную систему, то стоит обновить ее или попробовать что-то другое. Ваша задача заключается в том, чтобы прислушиваться к своим покупателям и получать их комментарии, чтобы потом улушчить уже имеющиеся технологии. Иногда это легко и очевидно, иногда нужно долго думать и анализировать, что именно не нравится покупателям. К счастью, на старте продаж буквально любой смартфон продаётся хорошо и вы не сможете наделать много ошибок. Дальше ситуация уже не будет такой весёлой и простой, но все равно бояться не стоит. Пробуйте, улучшайте компоненты, следите за новостями на рынке, оценивайте ситуацию и двигайтесь дальше. Главное не делать одинаковых смартфонов, чтобы покупатели не закидали вас негативными отзывами.

Итог

Думаю, про первую часть данной серии вы слышали - в свое время это была лучшая игра про создание смартфонов и лучший экономический симулятор. Теперь разработчики учли все свои недоработки и просто сделали игру более привлекательной, более понятно, более удобной для тех, кто ранее в подобные игры не заходил и даже не знал об их существовании. Конечно, назвать проект идеальным нельзя и свои недостатки в форме доната тоже присутствуют, но а этом нет ничего удивительного. Проблемы со встроенными покупками есть даже на очень крутых проектах, а это все же более бюджетная версия. Обязательно стоит посмотреть на данную игру, если вы большой фанат смартфонов и хотите попробовать свои силы в создании этих устройств.