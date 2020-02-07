Обзор Star Robots. Война роботов

2020-02-07, Автор - Влад Волошин; Продукт - Star Robots; [73]
В последнее время разработчики мобильных игровых проектов стали все чаще радовать нас интересными соревновательными играми, которые позволяют наслаждаться сражениями с конкурентами по всему миру. Сегодня мы поговорим об игре, которая дает вам возможность взять под управление робота и вместе с ним отправиться на поединок против других таких же роботов.

Управление

Собственно, ничего нового в плане управления разработчики не придумали, так что игрок достаточно быстро привыкнет к происходящему на дисплее. У вас есть отдельная зона для управления передвижением персонажа, она расположена слева на дисплее, и есть зона для управления прицелом — она расположена справа. Все, собственно, дальше игрок уже просто отправляется в бой и постепенно привыкает к дополнительным особенностям управления, которые приходят с опытом и позволяют лучше воевать с потенциальными врагами. Нас порадовал тот факт, что управление простое, к нему сразу привыкаешь и потом уже воюешь с удовольствием, никакого длительного обучения нет и порог входа тоже достаточно низкий. Для многих геймеров это важнейший параметр, который влияет на то, будет ли человек вообще играть в эту игру или нет. Можно смело сказать, что с управлением разработчики справились отлично.

Геймплей

Игровой процесс Star Robots полностью построен вокруг сражений роботов, что вполне логично при таком названии. У нас есть небольшая карта, которая выполнена в полностью симметричном формате, на которой расположены различные чекпоинты. За захват определенных точек пользователь получает дополнительные очки, которые в итоге влияют на то, кто же именно победил. Кроме того, естественно, на данные очки влияет урон, нанесенный по противнику — если вы уничтожаете робота из противоположной команды, то в общее табло тоже записываются очки. Получается, вам нужно активно сражаться с врагами, убивать противников, при этом захватывать точки для получения дополнительных очков. Достаточно активный игровой процесс получается, ведь у команды противника точно такое же задание, а значит, бой будет очень насыщенным. За это игра тоже понравилась — здесь не получится просто стоять и ждать.

Улучшения

Естественно, на протяжении игры вы будете зарабатывать виртуальную валюту и различные дополнительные бонусы, которые позволят получить условное преимущество в игре. Для этого нужно выполнять ежедневные задания, открывать сундуки и зарабатывать преимущество. Более того, в игре представлено очень много различных разновидностей роботов, у каждого из которых есть свои преимущества, улучшения, уникальные умения. Открыть все будет достаточно тяжело, я бы даже сказал нереально, но если вы много играете и хотите получить самого крутого робота под ваш стиль игры, то стоит много играть, побеждать и копить ресурсы. Процесс достаточно увлекательный и даже встроенные покупки не особо мешают получать удовольствие от игрового процесса. Хотя, естественно, донат здесь есть и он сильно влияет на происходящее.

Итог

Лично мне очень нравятся соревновательные игры, так как они позволяют наслаждаться действительно активными сражениями между игроками, а это большой плюс. Игра против ботов всегда скучная, так как они действуют линейно, а вот игроки всегда готовы удивлять потенциального противника своими навыками, тактиками и секретами. Улучшения здесь тоже важны, а разнообразие вариантов роботов просто поражает. Осталось только научиться точно стрелять, а потом уже накапливать ресурсы для открытия новых роботов.

Комментарии и отзывы Star Robots
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