Обзор Tales Rush. Отличная убивалка времени

2019-12-26, Автор - Влад Волошин; Продукт - Tales Rush; [77]
Самое время перед праздниками скачать интересную мобильную игру, которая не только развлекает, но и немного тренирует вашу реакцию. Конечно, назвать продукт идеальным язык не поворачивается, но развлечь себя можно. Особенно если вы любите мобильные проекты с долгоиграющим геймплеем, который не надоедает через пару часов активной игры.

Геймплей

Игровой процесс довольно прост и понятен, так что разбираться долго вы точно не будете. Персонаж заходит на первый уровень, сражается с врагами, после чего проходит дальше, замечая с каждым разом повышение сложности. То есть, сначала врагов мало и они слабые, потом их становится все больше и больше. Перейти на следующий уровень, пока вы не прошли этот и не убили сер врагов, нельзя. Вот, собственно, и весь игровой процесс — вам нужно активно двигаться, драться и побеждать, чтобы пройти дальше и сразиться с более опасными врагами. Это замкнутый круг — цепочка уровней не заканчивается, вы можете драться хоть часами напролет и зарабатывать виртуальную валюту. В этом заключается серьезное преимущество проекта — вас не ограничивает в плане геймплея, можно делать все, что хочется, без исключений. Хотя, конечно, ограничение в плане энергии здесь имеется и на него стоит обращать свое внимание.

Улучшения

На протяжении прохождения Tales Rush вы будете получать очки, которые нужны для улучшения навыков вашего персонажа. К примеру, вы тратите 600 валюты и в случайном порядке улучшаете атаку, защиту, количество очков здоровья и так далее — параметров несколько и все они влияют на характеристики вашего героя. Соответственно, у персонажа всегда есть необходимость двигаться дальше по уровням — чем больше врагов вы уничтожите, тем больше валюты заработаете. При наличии большого количества виртуальной валюты вы можете довольно заметно прокачать своего героя и наносить по противникам больше урона, при этом обладая приличным запасом здоровья. Правда, постепенно цена за улучшение растет и заработать нужное количество валюты становится все сложнее и сложнее. Это подводит нас к пункту о встроенных покупках, которые в этой игре имеют вес.

Встроенные покупки

Нужно всегда понимать, что если скачиваешь бесплатную игру, то там всегда, абсолютно всегда, будут встроенные покупки. Просто не бывает ситуации, в которой бесплатная игра, тем более качественная, может быть полностью бесплатной. В данном проекте тоже имеются встроенные покупки, которые очень сильно влияют на игровой процесс. Например, вы можете за реальные деньги купить виртуальную валюту, прокачать своего персонажа и довольно легко побеждать абсолютно любого врага, даже если вы при этом плохо играете. Кроме того, за реальные деньги можно купить другого персонажа, который будет обладать довольно интересными умениями — некоторые герои сильнее обычного, а некоторые умеют атаковать с расстояния. То есть, за реальные деньги вы можете полностью изменить геймплей и сделать игру в разы легче. Это очень серьезное влияние на игровой процесс, о чем стоит помнить.

Итог

Игра действительно увлекательная — можно развлекаться в течение длительного времени, проходить дальше, узнавать новых монстров и боссов, прокачивать персонажа. Игра довольно долгоиграющая и не надоедает даже спустя неделю или две, а это большая редкость на самом деле, обычно мобильные игры намного быстрее надоедают и теряют свою ценность для геймера. Здесь же можно провести очень много времени с удовольствием, наслаждаясь увлекательными сражениями, а это — самое главное, как по мне.

Комментарии и отзывы Tales Rush
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