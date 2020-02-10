Обзор Township. Строим свою ферму

Геймплей

Давненько мы не говорили о классических казуальных играх, которые приносят аудитории море положительных эмоций и радости. нам на глаза попался новый интересный проект про садоводство, который точно стоит попробовать преданным фанатам жанра — у него есть абсолютно все необходимое, чтобы вы получали удовольствие и наслаждались планомерным развитием.

Улучшения

Стоит сразу отметить, что игровой процесс данной игры от остальных виртуальных ферм практически ничем не отличается, так что если вы являетесь преданным фанатом данного жанра, то ничем удивить вас не выйдет. С другой стороны, все будет понятно даже без обучения. У игрока есть его ферма, которую можно постепенно улучшать и развивать, есть поля, заказы и варианты заработка. Вам достаточно лишь сеять зерно и кормить свою живность, чтобы получать различные овощи на продажу и молоко, к примеру, для отправки заказчикам. Взамен пользователь получает виртуальные монеты, которые можно тратить на различные дополнительные постройки, улучшения, покупки и так далее. То есть, процесс развития изначально предрешен, но вы вправе сами решать, куда двигаться и в какую сферу лучше вкладывать личные средства. Поверьте, игровой процесс быстро затягивает и уже не отпускает совершенно.

Донат

На протяжении всего игрового процесса персонаж будет постепенно развиваться, получая более высокий уровень. Вместе с этим будет развиваться и ферма — вы сможете строить новые здания, улучшать их, добывать различные дополнительные ресурсы и все в таком духе. Это действительно достаточно интересно, так как игрок все время находится в процессе развития и постоянно имеет мотивацию как-либо развиваться. Правда, нужно понимать, что на определенном этапе ваше развитие будет сильно замедлено — разработчики изначально дают нам возможность очень быстро что-то стоить и улучшать, но в определенный момент это все замедляется очень сильно. И тогда геймеру для покупки очередного здания нужно будет играть неделю ила даже больше, что, естественно, нравится далеко не всем. Однако именно так и построена механика игры — вы развиваетесь, но с каждым уровнем все медленнее и медленнее.

Итог

Конечно же, встроенные покупки играют достаточно важную роль в этом проекте, так как он позволяет быстрее развиваться и получать удовольствие от игры без различных переживаний. Ведь при обычной игре вам нужно тратить море ресурсов и времени на развитие, нужно неделями ждать очередного апгрейда и при этом каждый день заходить собирать урожай, продавать его и так далее. некоторым пользователям намного проще вложить деньги и получить возможность быстро развивать базу, получая от этого просто море положительных эмоций и радости. С другой стороны, в этом случае вы платите деньги за то, чтобы не играть в игру, что само по себе достаточно странно — пользователь же загружает игры, чтобы самому в них играть и наслаждаться процессом, а здесь наоборот донат позволяет скачать игру и не играть в нее. Не самое лучшее вложение денег, как мне кажется.

Игры про фермы всегда построены вокруг постепенного развития вашего виртуального предприятия. У кого-то из разработчиков получается сделать этот процесс более увлекательным, кто-то тратит массу усилий, но так и не предоставляет тот уровень удовольствия, который должен быть. У данной игры с увлекательностью все отлично, так как разработчики явно умеют делать свой проект достаточно интересным для аудитории. С другой стороны, нужно понимать, что без вложения реальных денег здесь будет крайне тяжело играть.