Обзор Warface: Global Operations. Шикарный шутер

Управление

Сегодня у нас на обзоре достаточно интересная мобильная игра, которая позволит от души пострелять по виртуальным противникам и получить от этого просто море положительных эмоций. Что может быть лучше, чем ААА-шутер от крупного издателя, только в мобильном исполнении? Итак, давайте посмотрим, что же игра умеет и почему она так хороша.

Графика

Стоит сказать, что разработчики ничего нового и удивительного не придумали — они используют те же виртуальные элементы для передвижения и смены угла камеры, что и все остальные разработчики. Нельзя сказать, что это сильно нас удивило, ведь шутеры на смартфонах всегда выглядят примерно одинаково — правая часть экрана у нас отвечает за прицеливание и выстрелы, левая — за передвижение персонажа по виртуальному миру. Более того, есть еще дополнительные клавиши для прицеливания, стрельбы и прочих дополнительных действий, которые тоже нужно нажимать в бою. Это не очень удобно, так как пользователь обязан постоянно нажимать на море разных клавиш и при этом еще и целиться в противника, двигаться и стрелять. Именно по этой причине нам не очень нравятся шутеры на смартфонах, так как они вынуждают слишком часто выламывать себе пальцы в попытках попасть по врагу.

Уровни

Обычно я ничего не говорю про графическую составляющую мобильных игр, так как это не совсем то, на что стоит обращать внимание. Не у всех у нас есть мощные смартфоны и играть в красивые гонки или шутеры могут далеко не все. Однако авторы этого шутера решили позаботиться сразу обо всех пользователях — игру можно запустить на смартфоне начального уровня и картинка, конечно же, будет достаточно простой. Однако если у вас смартфон более производительный или даже флагман, то картинка будет очень привлекательная и насладиться перестрелками вы действительно сможете. Это приятный бонус, так как шутер все же тянет на самый высокий уровень и разработчики явно хотели порадовать нас красивой картинкой. У них это получилось и автору обзора изображение на экране тоже понравилось — оно достаточно яркое, привлекательное, очень понравились эффекты выстрелов и взрывов.

Итог

Собственно, большим преимуществом игры являются уровни, которые позволяют играть разными стилями, разными вариантами вооружения и так далее. Обычно в шутерах разработчики стараются построить уровни так, чтобы удобнее всего было фанатам автоматического оружия. В таких играх вы можете с комфортом воевать на ближних и средних дистанциях, а вот дальше уже начинаются проблемы. Здесь такого нет — вы отлично чувствуете себя и со снайперской винтовкой, и с автоматически карабином, и с пистолетом. Это круто, так как вы можете поиграть часов десять на одном типе оружия, потом сменить его на нечто иное и вновь получать удовольствие от игрового процесса. Это очень круто и разработчиков за это стоит похвалить — локации придумывали люди, которые понимают, как происходят бои на мобильном телефоне. Пожалуй, уровни являются серьезнейшим преимуществом шутера — карты классные.

Радует, что крупные разработчики игр и издатели задумались над релизом действительно хороших шутеров. Эта игра не идеальна, у нее есть свои проблемы, но они в ближайшем будущем будут решены. Намного приятнее тот факт, что у геймера есть возможность играть в крутой продукт совершенно бесплатно в любой точке мира. Мы можем смело посоветовать продукт абсолютно всем, кто не прочь на сенсорном дисплее пострелять по врагам, так что пробуйте и постигайте этот виртуальный мир. Он достаточно хорош, чтобы уделить ему свое время.